PlayStation 5: Sony bereitet mit vorsichtigen Worten auf hohen Preis vor

Der Preis der Sony PlayStation 5 bleibt auch nach Vorstellung der Hard­ware weiter Gegenstand von wilden Spekulationen. Schon wegen der Highend-SDD erwarten viele ein eher großes Preisschild um die 600 Euro, auch das Unternehmen scheint immer mehr darauf hinzudeuten.

Die Hardware ist vorgestellt, dass Preisschild hält man bedeckt

Alle Worte sagen eines: es wird teuer

Sony will sich in Sachen Preis für die PS5 noch nicht in die Karten schauen lassen. Dass das auch an einem großen Preisschild liegen könnte, wird im Netz schon länger wild diskutiert. So wird erwartet, dass das Unternehmen wegen der teuren Bauteile dazu gezwungen ist, die PlayStation zum Start zu einem in Relation zu früheren Konsolen-Generationen recht hohen Preis anzubieten - vor allem der Hochleistungsspeicher wird als Faktor für eine solche Teuer­ung gesehen. Jim Ryan, als Chef von Sony Interactive Entertainment verantwortlich für die Entwicklung der Konsole, scheint jetzt die Kunden mit vorsichtigen Worten auf einen hohen Preis vorzubereiten.Wie Ryan im Gespräch mit BBC betont, will Sony vorerst nichts Konkretes zur Preisgestalt­ung preisgeben. Auf die Frage, ob für das Unternehmen auch die schwierige wirtschaftliche Lage eine Rolle bei der Vorstellung einer neuen Konsole spielt, antwortet der Manager: "Erfahrung und Geschichte zeigen, dass unser Geschäft sehr rezessionssicher ist. Aber ich denke, das wir verstärkt einen Fokus darauf setzen müssen, das richtige Gleichgewicht in Sachen Preis-Leistung hinzubekommen. Und ich betone Leistung im Gegensatz zum Preis".Wie Ryan weiter ausführt, sieht Sony als eines der Hauptargumente für seine Plattform "die Auswahl an Spielen, die Qualität der Spiele, die Anzahl der Spiele". Es gehe mehr als je zuvor um eine "Wertversprechen in Bezug auf die Konsole und die Spiele", die dafür sorgen, dass die Community einen Kauf in Betracht zieht. All diese Worte machen aber auch eines klar: Sony weiß, dass der Preis der PlayStation 5 für kontroverse Reaktionen sorgen wird.Auch auf den möglichen Preisunterschied für die nur-digitale PlayStation 5 angesprochen sagt der Manager: "Ich werde heute nichts über den Preis verraten. Aber viele unserer Kunden kaufen heutzutage ausschließlich digital ein. Wir haben uns dazu entschieden, den Käufern hier die entsprechende Wahl zu bieten."