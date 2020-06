PlayStation 5 & Zubehör jetzt auch bei Amazon Deutschland gelistet

Nachdem die PlayStation 5 schon in UK und Frankreich bei Amazon aufge­taucht war, ist jetzt auch bei Amazon Deutschland die Produkt­seite für die neue Konsole inklusive des gesamten Zubehörs online. Die Kommen­tarsektion nutzen Nutzer für fleißige Spekulationen.

PS5: Nach UK und Frankreich jetzt auch bei Amazon Deutschland

In der Kommentarsektion geht es rund

Nein, frische Informationen zu Preis und Verfügbarkeit liefert auch die seit Kurzem verfüg­bare deutsche Amazon-Produktseite der PlayStation 5 nicht. Hier bleibt Beobachtern und Fans nur abzuwarten, was Sony zu den Gerüchten von einem Release im November und einem Preis von 500 bis 600 Euro zu sagen hat. Mit der Listung der PlayStation 5 und des gesamten zum Launch verfügbaren Zubehörs schafft Amazon Deutschland wie die Ableger in UK und Frankreich vorerst nur einen Platzhalter, der unter anderem bei Suchen schon jetzt auf den Händler verweisen soll.Alle bei Amazon Deutschland aufgeführten Produkte sind zum jetzigen Zeitpunkt auf den ersten Blick in Sachen Verfügbarkeit nur mit dem Hinweis "Derzeit nicht verfügbar" und der Ergänzung "Ob und wann dieser Artikel wieder vorrätig sein wird, ist unbekannt" gekenn­zeichnet. Weiter unten findet sich dann bei allen Produkten der Eintrag "Erscheinungsdatum: 31. Dezember 2021" - definitiv ein falscher Platzhalter. Darüber hinaus liefert der Händler erste kurze Produkttexte, die neben eher allgemeinen Formulierungen wie "Nutze die Leis­tung der speziell entwickelten CPU, GPU und SSD" keine technischen Details liefern - die findet ihr in unserem PlayStation-5-Spezial Da Konsolen von jeher zu wilden Diskussionen einladen, findet sich auch in der Kommentar­sektion der PlayStation 5 schon jetzt ein reger Austausch zwischen den verschiedenen Fan­gruppen. Fragen wie "Wird es auch für die Xbox jemals wirklich gute Spiele geben?" machen deutlich, dass es hier vielen nicht um neutrale Diskussionen zum Produkt geht. Allerdings widmen sich einige Einträge dann auch tat­sächlich technischen Fragen - und natürlich der unvermeidbaren Spekulation zu Preis und Verfügbarkeit.