Windows 10 Mai-Update wurde jetzt für mehr Geräte freigegeben

Microsoft hat Ende Mai das auch als Version 2004 bekannte Feature-Up­date veröffentlicht, allzu viele Nutzer konnten es aber bisher nicht re­gulär installieren. Über Windows Update waren und sind viele An­wender näm­lich blockiert. Diese Einschränkungen werden nun gelockert.

Wer suchet, der findet

Windows 10: Kumulativer Patch für das Mai 2020 Update

Man kann zwar ein Update stets erzwingen (per ISO oder Media Creation Tool ), die meisten Nutzer installieren Feature-Updates jedoch auf dem automatischen Weg, nämlich über eine Benachrichtigung und einen Download über Windows Update. Das ist im Fall des jüngsten Updates aber bislang stark eingeschränkt gewesen, da der Redmonder Konzern zahlreiche Hardware-Kombinationen von sich aus blockiert hat. Dabei spielt das Alter des PCs keine Rolle, auch auf brandneuen Rechnern ist oftmals Warten angesagt.Doch im Zuge des gestrigen Patch-Days haben die Redmonder weitere Geräte für das Update auf Version 2004 freigeschaltet. Einen Blogbeitrag oder ähnliches gibt es dazu nicht, das geht lediglich aus einer Aktualisierung der Release-Dokumentation hervor (via Windows Latest ).Nichts geändert hat sich am Umstand, dass man manuell (also auf Knopfdruck) suchen muss, um das Update angeboten zu bekommen, diese Anwender bezeichnet Microsoft als "Seeker", also "Sucher". Voraussetzung ist die Installation des kumulativen Juni-Updates, als Version muss entweder 1909 oder 1903 installiert sein.Rechner mit kritischen Bugs - und davon gibt es immer noch einige - werden nach wie vor ausgelassen. Microsoft will natürlich Abstürze, Blue Screens of Death und ähnliche Probleme verhindern.Wer nach wie vor von einem Update ausgeschlossen ist, der bekommt das seit kurzem auch explizit und gut sichtbar angezeigt, denn seit Anfang Juni wird bei einer Windows 10 Update-Blockade in den Einstellungen im Bereich für Windows Update ein transparenter Nutzer-Hinweis eingeblendet.