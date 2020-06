Neue Windows 10 20H2-Vorschau behebt Bug im Downloadordner

Microsoft hat eine neue Vorschau-Version für das für den Herbst ge­plante Windows 10-Feature-Update herausgegeben. Bisher konnte das Windows-Team noch nicht den Fehler beheben, dass einige Insider nicht aktualisieren können, dafür gibt es andere Bugfixes.

Behobene Fehler

Wenn der Downloads-Ordner mit einem Cloud-Provider synchronisiert wird, deaktiviert Microsoft aufgrund von Rückmeldungen die Option, dass Storage Sense den Downloads-Ordner nach einem Zyklus automatisch löscht

Die Anmeldelogik wurde aktualisiert/angepasst. Wenn der PC so eingerichtet ist, dass beim Einloggen der Benutzername eingeben werden muss, führte das versehentliche Starten des Benutzernamens mit einem Leerzeichen zuvor zu einem unvorhergesehenen Fehler

Bekannte Probleme

Wir untersuchen ein Problem, bei dem einige Geräte, die vom eMMC-Speicher booten, einen Bugcheck durchführen, wenn sie aus dem Ruhezustand fortfahren

Wir befassen uns mit Berichten über den Aktualisierungsprozess, der für längere Zeit beim Versuch, einen neuen Build zu installieren, hängen bleibt

Wir arbeiten daran, ein Problem für einen zukünftigen Insider Preview-Build zu beheben, bei dem in Einstellungen > Datenschutz in den Abschnitten Dokumente und Downloads neben dem Seitennamen ein kaputtes Symbol angezeigt wird

Wir untersuchen Berichte, bei denen die Vorschau-Miniaturansichten in der Taskleiste nicht konsistent dargestellt werden (ein leerer Bereich wird angezeigt)

Windows Insider im Fast Ring be­kom­men nun das Build 19640. Wer noch aus dem vorangegangenen Insider-Vorschauen für das Mai Update in einen anderen Ring gewechselt war, kann nun zurück zum Fast Ring und die kommende Windows-Version austesten. Neuigkeiten gibt es auf den ersten Blick in dieser neuen Preview nicht - was allerdings auch kaum verwundert, denn Microsoft hatte angekündigt, dass das Herbst-Update vielmehr ein "kleines" Update wird und mehr Optimierungen als neue Feature mitbringt.Das Update behebt ein paar Probleme, wie zum Beispiel mit dem Downloadordner. Nutzer hatten Probleme im Zusammenhang mit dem Cloud-Sync gemeldet. Windows-Manager Brandon LeBlanc informiert im Windows Blog kurz und knapp, was sich alles geändert hat. Die neue Vorschau enthält vor allem Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Die Liste der bekannten Probleme bleibt übrigens wie schon in der Vorversion gleichermaßen bestehen.