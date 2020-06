Samsung soll an Werbe-Einblendung auf Galaxy-Smartphones arbeiten

Was bei Samsung-TVs schon für Aufregung gesorgt hat, könnte jetzt auch auf den Bildschirmen von Galaxy-Smartphones des Konzerns lan­den: Werbung. Samsung soll aktuell an Updates arbeiten, in denen sich Hinweise auf Anzeige-Funktionen finden.

Kommt Werbung mit One UI 2.5?

Alles noch nicht sicher

Samsung

Dass Samsung kein Problem damit hat, bei teu­ren Produkten Werbung zu integrieren, hatten Smart-TV-Modelle des Konzerns gezeigt. Jetzt will die Seite TizenHelp Hinweise darauf liefern können, dass die Entwickler des Unternehmens an einem Weg arbeiten, Werbung tief im haus­ei­ge­nen And­roid-Be­triebs­sys­tem OneUI zu in­te­grie­ren.Demnach spielt Samsung aktuell mit einer Im­ple­men­tie­rung von Anzeigen im gesamten Be­triebs­sys­tem, "von Stock-Apps bis hin zum Lock­screen" - ähnliches ist schon von chinesi­schen An­bie­tern wie Xiaomi, Realme und Vivo bekannt, die so sehr günstige Modelle gegenfinanzieren.Auf einem geleakten Screenshot, der aus der Ent­wick­ler­ver­sion von One UI 2.5 stammen soll, zeigt sich auf dem Lockscreen eine großflächige Werbung für Burger. Wie der Bericht ausführt, ist diese Anzeige mit einem 15-Sekunden-Timer ver­se­hen, wie das von anderen Werbeformaten bei­spiels­weise in Android-Apps schon bekannt ist. Konkrete Hinweise auf Werbung finden sich dann auch in der Wetter-App von Samsung, die mit dem nächsten großen Betriebssystem-Update ausgeliefert werden soll. Eine Mög­lich­keit zur Deaktivierung der Anzeigen findet sich laut TizenHelp bisher nicht in dem Update.Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine überprüfbaren Informationen zu den konkreten Plänen Samsungs . Dass der Konzern in bestimmten Märkten seinen Umsatz durch Werbung auf gün­sti­gen Smartphone-Modellen steigern möchte, ist aber durchaus möglich. Eine solche In­te­gra­tion bei Top-Modellen vorzunehmen würde aber ohne Zweifel für großen Kritik der Kun­den sor­gen. Man darf gespannt sein, wie sich das Thema Werbung auf Samsung-Smart­phones mit der Verfügbarkeit von One UI 2.5 wirklich darstellt.