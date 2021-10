Samsung Galaxy: Keine Werbung mehr in vorinstallierten Apps

Wer ein Premium-Smartphone für mehr als 1000 Euro kauft, dürfte nicht erfreut darüber sein, Werbung in den vorinstallierten Apps zu sehen. Nun hat Samsung damit begonnen, die Anzeigen zu entfernen. Damit möchte der Konzern verhindern, dass die Nutzer Alternativen verwenden.

Zwei Apps enthalten keine Anzeigen mehr

Der südkoreanische Smartphone-Hersteller hat schon vor längerer Zeit Werbeanzeigen in eigene Apps wie Samsung Themes, Samsung Pay sowie die Wetter-Anwendung eingebaut. In den Apps werden Dienste, Spiele und andere Angebote aus dem Galaxy-Ökosystem beworben. Diese Vorgehensweise wurde jedoch häufig kritisiert, da die genannten Tools nicht nur auf günstigen Geräten, sondern auch auf High-End-Modellen zum Einsatz kommen.Aufgrund der Kritik hat sich Samsung bereits im August dazu entschlossen, Abstand von der In-App-Werbung zu nehmen. Nun scheint die Werbung aus den ersten "nativen" Samsung-Apps verschwunden zu sein. Sowohl Samsung Health als auch Samsung Pay enthalten jetzt überhaupt keine Anzeigen mehr. Aktuell ist die Änderung lediglich in Südkorea aktiv. Wie Android Authority schreibt, dürfte die Wer­bung in nächster Zeit aber auch aus anderen Apps wie Samsung Themes gestrichen werden.Samsung ist nicht der einzige Smartphone-Hersteller, der versucht hat, vorinstallierte Apps mit Werbung auszustatten. Eher günstigere Marken wie Xiaomi setzen zum Teil auf Werbung, um einen finanziellen Vorteil erwirtschaften zu können. Dass Samsung die Strategie auch bei nicht gerade günstigen Geräten verwendet hat, ist ungewöhnlich. Schließlich schlagen die teureren Smartphones mit einem Vielfachen des Preises eines Einsteiger-Modells zu Buche.