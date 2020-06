Deutsche Corona-Warn-App soll bereits in Kürze vorgestellt werden

In den vergangenen Tagen ist das Thema Corona zwar etwas in den Hin­ter­grund gerückt, dennoch ist die Bedrohung durch Sars-CoV-2 immer noch vorhanden. Eine wichtige Maßnahme zur Eindämmung soll die Corona-Warn-App sein und bald kommen.

Datenschutz und Energieeffizienz im Fokus

Alle WinFuture-Meldungen zu Covid-19

Siehe auch:

Die Corona-Warn-App wurde bereits vor einigen Wochen angekündigt, damit will die Bundesregierung die Ausbreitung des Virus elektronisch bekämpfen, und zwar indem Kontakte mit anderen Nutzern der App erfasst und nachverfolgt werden. In einigen europäischen Ländern wurde eine derartige Mobilanwendung bereits vorgestellt und gestartet, Deutschland wird "nächste Woche" nachziehen.Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte in einem Interview mit der Rheinischen Post , dass man die App "im Laufe der nächsten Woche" vorstellen wird. Die recht lange Dauer von der Ankündigung bis zur Vorstellung begründete Spahn mit den "hohen Anforderungen", die man stellt: "Die App muss auf allen Endgeräten genutzt werden können und soll beispielsweise auch dann messen, wenn man mit dem Handy Musik hört.Besondere Bedeutung haben laut des Gesundheitsministers natürlich die Themen Datenschutz, Datensicherheit und Energieeffizienz ("Eine App, die in wenigen Stunden den Akku des Handys leerzieht, nutzt keiner"). Schließlich soll sie allen Bürgern zugänglich sein, so Spahn.Dennoch weiß auch der CDU-Politiker, dass noch einiges an Arbeit notwendig sein wird: "Wenn wir in den kommenden Wochen einige Millionen Bürger von der App überzeugen, dann bin ich schon zufrieden." Spahn will die Nutzer vor allem über Freiwilligkeit zum Mitmachen motivieren, eine Pflicht besteht nicht.Die App sei laut Spahn kein Allheilmittel, "aber ein weiteres wichtiges Werkzeug, um die Infektionszahlen niedrig zu halten." Bedenken der Bürger sollen in erster Linie über Aufklärung beseitigt werden, hierfür will man eine Werbekampagne starten.