Steam Spielefestival: Mehr als 900 PC-Spiele als Demos ausprobieren

Valves Plattform Steam ist die wichtigste ihrer Art auf dem PC, doch die Popularität hat auch einige Nachteile. Denn jede Woche kom­men so viele Spiele dazu, dass man den Überblick verlieren kann und nicht weiß, was man sich zulegen soll. Das Steam Game Festival hilft nun.

Online-Event mit mehr als 900 Demos

Früher war beim Thema Gaming nicht alles besser, aber definitiv einfacher. Denn einerseits war die Anzahl der erscheinenden Spiele geringer, andererseits gab es bei fast allen Spielen eine Demo-Version, über die man in einen neuen Titel reinschnuppern konnte. Derartige Probierversionen sind in den vergangenen Jahren komplett aus der Mode gekommen, echte Demos gibt es nur noch selten.Das Steam Game Festival bringt diese Tradition zurück und das mit einem Paukenschlag: Denn man hat gestern Abend das Steam-Spielefestival in der Sommer-Edition gestartet, dieses dauert bis zum nächsten Montag, den 22. Juni, 19 Uhr. Das sollte man nicht mit dem alljährlichen Sommer-Sale verwechseln, denn aktuell stehen vor allem kleinere Titel und Entwickler im Fokus.Das Spielefestival will seinem Namen alle Ehre machen und hat entsprechend viel "Event-Charakter": Denn zusätzlich zu den Demos werden Livestreams und Entwickler-Interviews geboten, die verantwortlichen Studios und Indies bieten auch Playthroughs zu ihren Spielen an. Highlight sind aber natürlich die mittlerweile 900 Demos zu den präsentierten Spielen, insgesamt gibt es bei der Sommer-Ausgabe des Steam Game Festival sogar noch mehr Games (die man aber nicht selbst ausprobieren kann).Das Steam-Festival bietet eine schier unübersehbare Anzahl an interessanten Games an. Kotaku empfiehlt Pendragon, Say No! More, Haven, das Remake von Destroy All Humans!, Iron Harvest, Fights In Tight Spaces, Spiritfarer, Raji und Genesis Noir.