Trump ruft Corona-Notstand aus, Alphabet-Tochter Verily hilft bei Tests

US-Präsident Donald Trump hat nun gestern nach dem Einreiseverbot aus der EU weitere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie in den USA gestartet und den Notstand ausgerufen. Einige seiner Ankündigung waren dabei jedoch schlichtweg falsch.

Drive-Through-Testzentren

Doctors: Avoid shaking hands and touching common spaces



Trump Coronavirus Response Team: pic.twitter.com/OBCmp1orje — The Daily Show (@TheDailyShow) March 13, 2020

So meldete Trump, dass Google eine Webseite entwickelt habe, mit deren Hilfe Bürger jetzt in einem Selbsttest erkennen können, ob sie Symptome für das Coronavirus aufweisen und sich testen lassen sollten. Er dankte Google für die Hilfe - doch adressierte damit das falsche Unternehmen. Die angekündigte Website für den Selbsttest stammte nicht von Google, son­dern von einem anderen Unternehmen aus dem Alphabet-Konzern namens Verily. Zudem wird die Webseite erst am Montag in einen ersten Test gehen und dann nur für die San Fran­cis­co Bay Area zur Verfügung stehen. Das Angebot befindet sich erst in einem frühen Sta­di­um der Ent­wick­lung und benötigt noch viel Absprache mit den Behörden in den Metro­pol-Re­gio­nen, um die Men­schen vor Ort an die richtigen Stellen für den eigentlichen Corona-Test zu lotsen.Laut Trump werde die Webseite den Menschen dabei helfen, herauszufinden, ob sie auf das Coronavirus getestet werden müssen und sie dann an den nächstgelegenen Standort leiten, zu dem auch Drive-Through-Testzentren an Walmart- und Target-Parkplätzen gehören wer­den. Bei Google würden derzeit rund 1700 Ingenieure an dem Projekt arbeiten, fügte der Prä­si­dent hinzu. Google, Alphabet und Verily haben diese Angaben nach der Pressekonferenz des Präsidenten dann richtiggestellt.Dass Trump nun auf seine Berater gehört und doch den Notstand ausgerufen hat überrascht ein wenig, nachdem er noch in der vergangenen Woche betont hatte, dass Amerika gut ge­rüs­tet gegen das Virus sei und man keine Panik haben muss. Wie wenig ernst die US-Re­gie­rung die Aus­brei­tung von Covid-19 bisher genommen hat, ist dabei schon Thema bei der Today Show:Trump hatte zudem laut dem Nachrichten-Ma­ga­zin Welt jegliche Verantwortung in der Co­ro­na-Kri­se von sich gewiesen. Stattdessen schob er die Schuld an den schleppend an­lau­fen­den Massnahmen und fehlenden Test-Mög­lich­kei­ten auf die Vorgänger-Regierung, ob­wohl Trump bei Amts­an­tritt selbst den Krisen­stab für Pandemien im Weißen Haus auf­ge­löst hatte. Durch die Ausrufung des na­tio­na­len Not­stands steht in den USA jetzt ein Paket von 50 Mil­li­ar­den Dollar zur Verfügung, das direkt in die Fi­nan­zie­rung der Bekämpfung des Co­ro­na­vi­rus fließen kann.Mit dem Geld sollen Krankenhäuser besser ausgestattet und mobile Testzentren finanziert werden.