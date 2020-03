Apples Corona-Modus: Entspannung in China, Verschärfung in EU & USA

Apple versucht sich, mit verschiedenen Maßnahmen der aktuellen Ent­wicklung rund um den Coronavirus anzupassen. Da die Zahl der Infek­tionen in China deutlich sinkt, hat man dort die Stores wieder geöffnet, in der EU und den USA verschärft man die Vorsichtsmaßnahmen.

Die Lage in China entspannt sich deutlich, alle Apples Stores wieder geöffnet

In USA und der EU geht es erst los

Alle WinFuture-Meldungen zu Covid-19

Der Coronavirus hält die Welt weiter in Atmen, im Ursprungsland China scheint sich die Lage nach der zunächst dramatischen Entwicklung wieder deutlich zu entspannen. Dass man hier allmählich wieder zu einer Art Normalität übergeht, deutet auch das aktuelle Vorgehen Apples an. Nachdem das Unternehmen alle 42 Apple-Stores geschlossen hatte, sind diese nach einer sechswöchigen Pause ab heute wieder im ganzen Land geöffnet. Die Entscheidung ist wohl auf die Entwicklung zurückzuführen, dass die Neuinfektionen nach offizieller Mittei­lung von gestern mit 15 gemeldeten Fällen den niedrigsten Wert seit sieben Wochen erreicht haben.Ganz anders verhält es sich dagegen in Europa und den USA, wo Experten aktuell damit rech­nen, dass man wohl erst am Anfang der Infek­tionswelle steht. Diese Tatsache verleitet dann auch Apple dazu, hier Stück für Stück verschie­dene Maßnahmen zu ergreifen, erste Stores zu schließen und Veranstaltungen abzusagen. Wie BusinessInsider meldet, wurden die Store-Mitarbeiter dazu veranlasst, die Vorführung von Wearables wie der Apple Watch und den AirPods nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch durchzuführen.Darüber hinaus hat der Konzern seine Reinigungsvorschriften in den Apple Stores verschärft. Demnach sind ab sofort mehr Putzkräfte im Einsatz, Mitarbeiter erhalten Desinfektionsmittel und sind dazu angehalten, die Vorführgeräte deutlich häufiger zu reinigen. Zu guter Letzt wird Mitarbeitern eine Ausweitung der Krankentage gewährt, wenn diese eine Erkältung haben.