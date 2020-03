Italien zockt in Corona-Quarantäne: Internet-Traffic legt kräftig zu

Der italienische Netzbetreiber Telecom Italia hat erstmals Auskunft darü­ber gegeben, welche Auswirkungen die massiven Einschränkungen im öf­fentlichen Leben auf die Internet-Nutzung der Bevölkerung haben. Der Konzern verzeichnete einen drastischen Traffic-Anstieg.

Traffic stieg um über 70 Prozent

Wie Telecom Italia laut einem Bericht des US-Wirtschaftsdienstes Bloomberg jüngst in einem Gespräch mit Analysten verlauten ließ, ist die Auslastung der Netze des größten italienischen Providers im Zuge der Schulschließungen und Ausgangssperren aufgrund der Coronavirus-Epidemie massiv angestiegen. Ein Großteil entfällt dabei angeblich auf die Nutzung von Online-Spielen.Konkret sprach Telecom Italia-CEO Luigi Gubitosi von einem Anstieg des Internet-Traffics über Festnetzverbindungen um mehr als 70 Prozent. Dies bezieht sich seinen Angaben zufolge auf einen Zeitraum von zwei Wochen, wobei dieser wohl noch vor den jüngst verhängten drastischen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der gesamten italienischen Bevölkerung liegt, welche von der Regierung in den letzten Tagen eingeführt wurden.Am Mittwoch gab es zunächst eine Vielzahl von Beschwerden wegen Verbindungsproblemen, doch mittlerweile sind die zugrundeliegenden Probleme wohl behoben. Telecom Italia erklärte in einer Stellungnahme, dass das Netz des Unternehmens derzeit ohne Probleme mit der Zunahme des Online-Verkehrs klar komme. Die gemeldeten Probleme waren angeblich auf Ausfälle in internationalen Verbindungen zurück zu führen.Die Hauptgründe für den massiven Traffic-Anstieg sieht man Italien vor allem in den Schulschließungen und den daraus resultierenden Versuchen von Schülern und Studenten, sich die Zeit mit Online-Spielen zu vertreiben. Der Unternehmenschef nannte unter anderem einen starken Anstieg in der Nutzung von Titeln wie Fortnite und Call of Duty als Grund für das erhöhte Datenvolumen.In Großbritannien und Schweden haben Netzbetreiber bereits angekündigt, dass sie ihre Netzwerkkapazitäten ausbauen, um den durch "Telearbeit" und andere Folgen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gerecht zu werden. Vodafone UK stellte mehr Bandbreite in Aussicht, während Telia in Schweden zahlreiche Anfragen von Video-Conferencing-Anbietern erhalten hat, die eine bis zu fünffache Erhöhung ihrer Bandbreiten-Kontingente wünschen.