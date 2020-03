Bethesda: "Nicht gerechnet, dass PvP in Fallout 76 keinen interessiert"

Fallout 76 war bereits vor dem Start umstritten, dennoch hielt Bethesda an den Plänen dazu fest. Auch nach dem Launch gab es Diskus­sionen und Kontroversen, stets versprachen die Macher, es besser machen zu wollen. Inzwischen beteuert man, dass der Kurswechsel kommt.

Fallout 76 soll "echtes" Fallout werden

Bethesda

Seit Fallout 3 ist die postapokalyptische Reihe eine Mischung aus Shooter und Rollenspiel, der Bethesda-Titel war auch enorm erfolgreich. Lange Zeit schien es, als könnten die Macher nichts falsch machen, weil sich alles verkauft, wo Fallout draufsteht. Doch mit Fallout 76 gab es die Wende, es gab kein Spiel in der Geschichte der Reihe, dass so abgelehnt, ja gehasst wurde.Bei Bethesda hat man sich das natürlich komplett anders vorgestellt, wie Marketing-Chef und Unternehmenssprachrohr Pete Hines in einem Interview mit USGamer verriet. Er wurde auf den ursprünglichen PvP-Fokus angesprochen und gab zu, dass man das Publikum missverstanden bzw. falsch eingeschätzt hat. Demnach wollte man bei Bethesda das Spiel veröffentlichen und danach weitersehen, was man wie ausbaut."Wir waren ein wenig überrascht, wie wenige Leute am PvP (Player vs. Player) teilnehmen wollten und wie viele mehr an PvE (Player vs. Environment) interessiert waren." Bethesda kam schnell drauf, dass der Anteil wesentlich kleiner war als man angenommen hat.Das ist auch der Grund, warum man das Spiel immer mehr in Richtung Einzelspieler-Content ausrichtet. Die für April angekündigte Erweiterung Wastelanders soll hier der Anfang sein, diese wird u. a. NPCs und ein neues Dialogsystem mit sich bringen. Kurz gesagt soll aus Fallout 76 ein echtes Fallout werden und hierfür will man vor allem die Wünsche der Community berücksichtigen.Hines betont dabei, dass Wastelanders ein erster Schritt in diese Richtung sein soll und nicht der letzte. Vielmehr wird die Erweiterung ein Fundament sein, um aus dem Spiel das zu machen, was sich Fans wohl auch von Anfang an von Spiel und Reihe erwartet haben.