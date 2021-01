Enormer Ehrgeiz: Riesige Fallout New Vegas-Mod nach 7 Jahren fertig

Ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung wird dem Kult-Klassiker Fallout New Vegas mit einer riesigen Mod ganz neues Leben eingehaucht. Ein ganz neues Gebiet, frische Gegner und Grafik-Effekte sowie das erste Fahrzeug in einem Fallout-Spiel bringen Fans zum Staunen.

Nach sieben Jahren Entwicklung bekommt Fallout New Vegas die Mega-Mod

Alles neu von Quest bis Waffen

Steam

Es ist ein echtes Mammutprojekt, was nach rund sieben Jahren Entwicklungsarbeit seinen Abschluss findet: Unter der Überschrift "The Frontier" wird schon sehr bald für Fallout New Vegas eine Mod bereitstehen, die in Sachen Umfang und Inhalte von großen Ambitionen und dem ungebrochenen Enthusiasmus der Community zeugt. Wie die Macher der Anpassung auf Steam schreiben, wird ein Build in Kürze über die Plattform zur Verfügung stehen. Auf der Community-Seite Nexusmods wird die Mod demnach ab dem 15. Januar um 21 Uhr deutscher Zeit zu finden sein.Neben den unzähligen Anpassungen schafft "The Frontier" auch das, was aufgrund von technischen Beschränkungen der Gamebryo-Engine als sehr schwer galt: Die Mod bringt voll funktionsfähige Fahrzeuge mit - ein Feature, das bisher kein offizielles Fallout-Spiel realisieren konnte. In einem Video zum baldigen Release zeigen die Entwickler, dass man dabei ein durchaus respektables Fahrverhalten erreichen konnte, auch Bewaffnung ist für Fahrzeuge verfügbar. "Unsere Fahrzeuge sind die beste Iteration eines modifizierten Fahrsystems für einen Fallout-Titel, das es bisher gab", so die Macher stolz.Abseits dieses technischen Glanzstücks liefert "The Frontier" auch in anderen Belangen beein­druckende Inhalte. Eine neue Karte in der Größe des DC-Ödlands führt Spieler in ein "komplett verschneites Portland Oregon, mit realen Wahrzeichen und Orten". Drei Haupt­quest-Linien rund um die Fraktionen New California Republic, Northern Legion und Crusaders of Steel sollen jeweils 15 bis 35 Stun­den Spielzeit mitbringen, dabei wurde auch auf Ingame-Cutscenes und eine professionelle Synchronisierung mit "24.000 Zeilen gesproch­enem Dialog" nicht verzichtet. Dazu sollen sich unzählige neue öffentliche und versteckte Nebenquests gesellen.Auch bei den Waffen legen die Entwickler Hand an und liefern mit der Mod insgesamt 150 frische Gegenstände aus, die dank neuen Sound- und Grafik-Effekten deutlich beein­druckender klingen und aussehen sollen. Ähnlich verhält es sich auch mit den Umgebungs­effekten. "Unsere Wettereffekte sind vom Feinsten und repräsentieren das absolute Beste, was mit Gamebyro dieser Generation möglich ist", so die Entwickler