Amazon: Westworld-Macher produzieren jetzt eine Fallout-Serie

Spiele-Fans dürfen sich auf die nächste Umsetzung eines großen Endzeit­titels als Fernsehserie freuen: Unter dem Dach von Amazon entsteht eine Produktion vor dem Hintergrund der erfolgreichen Gaming-Serie Fallout.

Zügige Umsetzung

Bethesda

Der Handelskonzern hat für die Umsetzung des Projekts offenbar recht gut vorgesorgt: Schon vor einiger Zeit hat man Lisa Joy und Jonah Nolan, die hinter der Erfolgsserie Westworld stehen, verpflichtet, für kommende Produktionen des Unternehmens tätig zu sein. Und diese beiden werden nun wohl auch für die kommende Serie verantwortlich sein, wie HollywoodReporter berichtet.Aktuell befindet sich das Projekt allerdings noch in einem sehr frühen Stadium. Klar ist nur, dass der Stoff für eine Serie genutzt werden soll und die Rechtefragen mit dem Game-Publisher Bethesda geklärt wurden. Es gibt allerdings noch keine Entscheidungen darüber, wie die Story aussehen wird und entsprechend kann auch noch nicht nach Schauspielern gesucht werden.Bei Amazon ist die ganze Sache aber bereits recht weit oben aufgehängt. Das zeigt sich unter anderem daran, dass die zuständigen Manager bei einem Skript, dass ihnen gefällt, die sonst übliche Pilotphase wegfallen lassen wollen. Die Serie könnte dann direkt und mehr oder weniger ungesehen in einen größeren Produktions-Maßstab geschickt werden. Damit die Fans des Spiels nicht enttäuscht werden, werden auch einige Beteiligte von Bethesda mit ins Boot geholt und dem Produktions-Team zugeordnet.Aber auch für Joy und Nolan scheint die Sache eine Herzensangelegenheit zu sein. In einer gemeinsamen Erklärung betonten beide, dass sie selbst unzählige Stunden mit Familie und Freunden mit den bisherigen Ausgaben der Spieleserie verbracht hätten. Daher würden sie sich darauf freuen, Fallout gemeinsam mit den "brillanten Wahnsinnigen von Bethesda" und den Amazon Studios auf den Bildschirm zu bringen.