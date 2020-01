Steam mit massiven Verbindungsproblemen: Serverfehler ärgert Spieler

Die Spiele-Plattform Steam kämpft aktuell mit Verbindungsproblemen: Nutzer meldeten weltweit Fehler, sie können sich seit den späten Nachmittagsstunden nicht mehr mit Steam verbinden. Die Probleme sind dabei breit gestreut.

09:32 PST ♿ Seeing major #Steam connection manager servers downtime (at least 69% down). https://t.co/m0NlDb8Z4P — Unofficial 💩 Steam Status (@SteamStatus) January 30, 2020

Anhaltende Probleme weltweit

Gegen 17 Uhr deutscher Zeit gab es bei Plattformen wie Allestoerungen.de oder Downdetector.com stark ansteigende Meldungen über Probleme mit der polulären Spiele-Plattform Steam. Bei Steam selbst konnte man zwar bislang nichts über einen Server-Ausfall oder Verbindungsfehler lesen, das Bild was Nutzer zeichnen ist aber eindeutig: Viele können sich nicht bei ihrem Account anmelden, keine Verbindung zum Store herstellen oder Spiele kaufen, beziehungsweise aktivieren.Was aktuell genau bei Steam los ist, ist nicht ganz klar. Verschiedene Websites melden massive Störungen und Ausfälle einiger Dienste des Spiele-Anbieters. Auch Nutzer melden in den letzten Stunden vermehrte Probleme. Die Verbindungen zu den Steam-Servern brechen demnach immer wieder ab, teilweise stehen einzelne Funktionen wie die Freundeslisten nicht zur Verfügung.Die Probleme sind allerdings den ersten Erkenntnissen nach nicht lokal begrenzt. Der Focus meldete zwar "Probleme vorwiegend in Deutschland und Mitteleuropa", in den sozialen Netzwerken zeigte sich aber ein ganz anders Bild - die Beschwerden über anhaltende Server-Probleme bei Steam kommen dort von rund um den Globus herein. Betroffen waren zeitweise auch der Store und die Community. Beide waren vorrübergehend nicht erreichbar. Mittlerweile sind zumindest diese beiden Bereiche wieder online und bei den meisten Steam-Kunden wohl ohne weitere Störungen wieder ganz regulär nutzbar.