The Witcher: Netflix-Serie löst Boom beim Spiel aus, Rekord auf Steam

Kurz vor Weihnachten ist die mit großer Spannung erwartete Umsetzung von The Witcher erschienen und die Netflix-Produktion kommt bei Fans auch bestens an. Viele wollen nach der letzten Folge weiter in die Welt von Geralt und Co. eintauchen, sehr zur Freude von CD Projekt Red.

Im Steam Winter Sale verfügbar

Spiel mir das Lied vom Tod

The Witcher 3: Wild Hunt kam 2015 heraus und war seinerzeit einer der ganz großen Spie­le­hits des Jahres. Das Rollenspiel erlebt dieser Tage einen erstaunlichen, wenngleich nicht über­ra­schen­den zweiten Frühling. Denn am gestrigen Sonntag stellte der Titel auf Steam einen neu­en Rekord an gleichzeitigen Nutzern auf.Denn laut Marcin Momot, Global Community Lead bei CD Projekt Red, spielten rund 94.000 Gamer gestern auf Steam gleichzeitig The Witcher 3 (via Kotaku ). Diese Zahl alleine wäre schon (für einen Einzelspielertitel) beeindruckend, man muss aber zusätzlich bedenken, dass das Spiel mehr als vier Jahre alt ist. Damit landete Wild Hunt übrigens auch locker in den Top-10 auf Steam.Steam-Spieler und Gaming-Experten werden sicherlich auch darauf verweisen, dass The Witcher 3 gerade stark ermäßigt auf Steam verfügbar ist, die Distributionsplattform von Valve führt gerade die alljährliche Winteraktion durch. Natürlich dürfte aber vor allem die Netflix-Serie hauptverantwortlich sein, dass Nutzer wieder zum bereits zuvor gekauften Spiel greifen oder sich dieses nun im Sale besorgen.Denn die Serien-Umsetzung der Fantasy-Reihe des polnischen Autors Andrzej Sapkowski ist einer der ganz großen Hits des Streaming-Portals. Netflix Deutschland hat gerade per Tweet verraten, dass The Witcher die insgesamt populärste Produktion ist, die man 2019 (hierzulande) im "Programm" hatte.Netflix hat auch bereits eine zweite Staffel bestätigt und das bereits vor dem eigentlichen Start der Serie. Der Optimismus des Streaming-Portals hat sich auch bestätigt, denn laut Analysen von Parrot Analytics ist die Show auch in den USA enorm populär und wird aktuell nur von Stranger Things und The Mandalorian geschlagen.