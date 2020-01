Games for Windows Live: Microsoft Schuld an GTA 4-Fiasko bei Steam

Unerwartet hat Rockstar Games den Verkauf der PC-Version von GTA 4 über Steam eingestellt. Grund dafür ist Microsofts beendeter Service für "Games for Windows Live". Dessen Un­ter­stüt­zung wurde benötigt, um wei­te­re Game-Keys für Grand Theft Auto IV zu generieren.

Fans reagieren sauer, Rockstar arbeitet an einer Lösung

Rockstar Games Launcher: Client für GTA & Co.

Rockstar Games

Auch wenn die größere Party derzeit in der Welt von GTA Online stattfindet und sich Fans der Action-Shooter-Reihe sehnlichst auf das kommende GTA 6 freuen, griffen viele Spieler noch immer zum Klassiker GTA 4. Die PC-Version des Bestsellers aus dem Jahr 2008 wur­de von Publisher Rockstar Games bis dato über die Spieleplattform Steam angeboten. Nun der Ver­kaufs­stopp: Aufgrund fehlender Unterstützung von Games for Windows Live (GFWL) seitens Microsoft kann Rockstar keine weiteren Keys verkaufen.Gegenüber den Kollegen von The Verge äußerte sich ein Sprecher des US-amerikanischen Entwicklerstudios: "Spieler, die GTA 4 bereits in ihrer Steam-Bib­lio­thek lagern, können den Open-World-Shoo­ter auch weiterhin spielen. Lediglich der Neukauf ist von der GFWL-Problematik betroffen. Es bleibt abzuwarten, ob Rockstar Games die Ver­bin­dung zwischen GTA IV und dem Games for Windows Live-Service trennen wird, dessen En­de bereits vor mehr als 6 Jahren beschlossen wur­de. Bis heute lief der einstige Marktplatz samt In-Game-Overlay mit diversen Grund­funk­tio­nen weiter, um die Spiel­bar­keit ver­bun­de­ner Titel weiterhin zu gewährleisten.