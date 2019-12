Apple soll an einem Profi-Gaming-Rechner für 5000 Dollar arbeiten

Die Computer-Welt ist an sich klar geregelt: Grafiker und Kreative greifen vorzugsweise zu Macs, Gamer fast exklusiv zu Windows-basierten PCs. Das hat vor allem den Grund, dass letztere mehr Flexibilität in Bezug auf einzelne Komponenten bieten. Doch Apple will das offenbar ändern.

Die anfangs erwähnte Aufteilung der bevorzugten Rechner hat für Apple einen ent­schei­den­den Nachteil: Dadurch entgeht dem kalifornischen Konzern eine besonders kaufkräftige Ziel­gruppe. Denn Gamer sind bereit, viele hundert und tausend Euro für einen PC aus­zu­ge­ben und Apple hätte sicherlich gerne ein Stück dieses lukrativen Kuchens.Laut einem Bericht von PatentlyApple (via Softpedia ) bereitet Apple dieser Tage einen spe­ziell für Gamer zugeschnittenen Mac vor. Der Hersteller aus dem kalifornischen Cupertino möchte aber nicht zwangsläufig die breite Masse gewinnen, sondern will, so das Gerücht, be­son­ders bei E-Sportlern das Interesse für einen Mac wecken. Apple möchte offenbar auch hier vor allem Profis als Kunden, denn mit einem anvisierten Preis von an die 5000 Dollar wäre das Gerät auch nicht gerade für den Ottonormal-Gamer interessant.Was genau Apple plant, ist derzeit aber nicht bekannt. Laut den Quellen könnte der Her­stel­ler entweder einen All-in-Rechner mit großem in­te­grier­tem Display oder einen Laptop mit einen ebenfalls adäquat großen Bildschirm planen.Letzteres ist aber eher unwahrscheinlich, da Por­ta­bi­li­tät im pro­fes­sio­nel­len Gaming-Bereich eine un­ter­ge­ord­nete Rolle spielt und hier auch kein Bedarf für eine in­te­grier­te Bat­terie herrscht. Denn diesen Platz kann man bei Spie­le-Rechnern we­sent­lich besser für Hard­ware und/oder Küh­lung nutzen.Die Vorstellung könnte es schon recht bald ge­ben, denn als möglicher Termin wird die nächste Apple Worldwide Developers Con­fe­rence (WWDC) genannt. Diese findet nächstes Jahr zwischen dem 3. und 7. Juni statt.