Windows 10: Microsoft hat erneut Werbung in die Mail-App eingebaut

Microsoft scheint einmal mehr zu versuchen, Werbebanner in der eigenen Mail- und Kalender-App zu etablieren. Bereits in der Vergangenheit wurde mehrfach getestet, wie die Anzeigen bei den Nutzern ankommen. Dieses Mal gibt es allerdings keine Möglichkeit, die Werbung zu entfernen.

Werbeanzeigen wurden bereits getestet

Wie MSPoweruser berichtet, werden nun mobile Apps bestimmter Mail-Anbieter beworben. Wenn der Nutzer mit einem GMail-Account eingeloggt ist, wird eine Aufforderung zum Down­load der GMail-App eingeblendet. Bei Outlook.com-Konten kommt ein Wer­be­ban­ner für die Microsoft-eigene Outlook-App zum Vorschein. Es wird nicht geschaut, ob der Nutzer die je­wei­li­ge App schon nutzt. Auch Office 365-Mitglieder bekommen die Werbung angezeigt.Schon im April 2018 hatte Microsoft damit be­gon­nen, bestimmten Nutzern Werbung in der in Windows 10 ab Werk enthaltenen Mail-App an­zu­zei­gen. Es handelte sich um einen kleinen, vergleichsweise unauffälligen Banner, der zum Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements für Office 365 bewegen sollte. Die Wer­be­an­zei­ge konnte entfernt werden, indem die Be­dien­leis­te am linken Bildschirmrand eingeklappt wur­de. Zudem hatte das Redmonder Un­ter­neh­men betont, dass es sich lediglich um einen Test handeln würde. Die Werbung für Office 365 war nach den Protesten einiger Nutzer recht schnell wieder verschwunden.In Bezug auf den neuen Werbebanner hat Microsoft bestätigt, dass sich die Anzeigen nicht entfernen lassen. Die Nutzer hätten jedoch die Option, Kritik und Verbesserungsvorschläge über den Feedback Hub einzusenden. Ob die Werbung dauerhaft bestehen bleibt, ist unklar.