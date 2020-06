Gmail-Nutzer in Gefahr: Windows 10 E-Mail-App 'löscht' Google-Mails

Wer Microsofts direkt ab Werk mit Windows 10 ausgelieferte Mail-App ver­wen­det, muss unter Umständen mit dem Verlust von E-Mails aus Gmail-Konten rechnen. Ursache ist anscheinend ein Fehler, den ein Up­date aus dem Mai mit sich gebracht hat.

Microsoft-Update aus dem Mai ist Schuld

Wie einige Nutzer aus Microsofts Hilfe-Foren berichten, fällt bei der Windows Mail-App teilweise die Gmail-Unterstützung aus. So verschwinden die vom Nutzer verschickten E-Mails laut einigen Berichten einfach, wobei andere davon sprechen, dass sie aus irgendwelchen Gründen in den Spam-Ordner verschoben werden.Das Problem geht offenbar auf ein am 28. Mai veröffentlichtes Update für die Windows Mail-App zurück, das die Versionsnummer 16005.12827.20200.0 trägt. In Fällen, in denen die Mails aus der App komplett verschwunden und somit in keinem der Ordner mehr auffindbar sind, sollen sie auch über die Web-Version von Gmail nicht mehr zu finden sein - sie sind also anscheinend wirklich ganz und gar gelöscht.Das Problem betrifft offenbar ausschließlich den E-Mail-Versand, so dass die Nutzer ihre gerade geschriebenen Nachrichten "verlieren". Eine der möglichen Lösungen ist laut den von dem Feh­ler geplagten Anwendern die Erstellung eines Filters für das Gmail-Konto, mit dem grund­sätz­lich alle ausgehenden Mails als un­be­denk­lich markiert werden und somit nicht mehr ver­se­hent­lich im Spam-Ordner landen oder im Ex­trem­fall komplett verschwinden.Alternativ wird Nutzern, die die Windows Mail-App mit einem Gmail-Konto verwenden wollen, dringend dazu geraten, nicht die ab Werk integrierte Gmail-Anbindung zu nutzen. Stattdessen sollen sie laut einem Tipp von einem MVP (via MSPowerUser ) das jeweilige Gmail-Konto direkt über die IMAP- bzw. POP-Un­ter­stüt­zung hinzufügen. Außerdem sollen die Nutzer möglichst in den Gmail-Einstellungen die Unterstützung für "weniger sichere" E-Mail-Apps aktivieren, weil Google seinerseits die Windows-Mail-App zu dieser Gruppe von externen E-Mail-Programmen zählt.Hier sind einige Alternativen zu Windows Mail: