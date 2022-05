Project Volterra - Microsofts ARM-Mini-PC für Entwickler im Video

Microsoft hat auf der BUILD 2022 ein neues Entwickler-Kit auf Basis der Snapdragon-Plattform vorgestellt. Der kompakte Mini-PC erscheint in einem quadratischen Gehäuse aus Ozeanplastik, Details zu den Spezifikationen wurden aber noch keine genannt. Im Video ist zu sehen, dass neben einem Ethernet-Port auch mehrere USB-Anschlüsse vorhanden sind. Zudem kann das System mit mehreren Monitoren betrieben werden.Project Volterra ist stapelbar und kann so gleichermaßen auf Desktops wie in Racks zum Einsatz kommen. Microsoft verspricht eine native Unterstützung für ARM64 Visual Studio und .NET. Bisher wurden noch keine Angaben zur Verfügbarkeit gemacht.