YouTube-Sensationssucht: 17-Jähriger lässt für Video Zug entgleisen

Es ist kein großes Geheimnis, dass Menschen zu allem bereit sind, um Klicks zu bekommen. Oftmals gefährden sie sich selbst, mitunter sind aber auch andere betroffen. Ein 17-Jähriger aus Nebraska hatte indes die Idee, einen Zug entgleisen zu lassen - und machte das auch.

Gefährliches für Klicks

Zusammenfassung Jugendlicher aus Nebraska ließ Zug entgleisen für YouTube-Video

17-Jähriger manipulierte Gleise, um Güterzug zum Entgleisen zu bringen

Schaden von 350.000 Dollar an Lokomotiven und Waggons entstanden

Angeklagter informierte selbst die Behörden über den Vorfall

Polizei fand Kamerastativ und Videoaufnahmen am Unfallort

Video auf YouTube veröffentlicht mit spektakulärem Entgleisungstitel

Teenager wegen vorsätzlicher Beschädigung angeklagt

Es ist nicht das erste Mal, dass jemand "zufällig" ein spektakuläres Video aufnimmt und sich später herausstellt, dass alles gestellt war. Der vielleicht bekannteste Fall dieser Art war jener YouTuber , der vor einigen Jahren sein Flugzeug vorsätzlich zum Absturz gebracht hat - und sich dabei auch filmte.Für einen ähnlichen Fall steht nun ein 17-Jähriger aus dem US-Bundesstaat Nebraska vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, einen Zug zum Entgleisen gebracht zu haben, um alles zu filmen und es auf YouTube zu stellen. Dem Angeklagten wird laut USA Today (via derStandard ) vorgeworfen, im vergangenen April Gleise manipuliert zu haben, um damit einen Güterzug zum Entgleisen zu bringen. Dabei entstand ein Schaden an zwei Lokomotiven und fünf Waggons in Höhe von 350.000 Dollar.Der 17-Jährige, der eigenen Angaben nach ein Zugenthusiast ist, hat nach dem Vorfall selbst die Behörden benachrichtigt. Bei deren Eintreffen sagte er, dass er den Grund für den Vorfall nicht kennt, sagte aber, dass "eine Weiche offensichtlich in die falsche Richtung umgelegt" wurde.Laut der Polizei wusste der Beschuldigte aber ungewöhnlich genau, wo sich die Weiche genau befindet und wie sie funktioniert, dazu wurde gleich in der Nähe der Unglücksstelle ein Kamerastativ gefunden. Er zeigte den Beamten auch ein Video, das er mit seinem Smartphone aufgenommen hat.Zwei Tage später veröffentlichte er auf YouTube ein Video mit dem Titel "Beladener BNSF Arbor kollidiert und entgleist in Bennet, NE! Das verrückteste Video, das ich je aufgenommen habe!" Der Teenager wurde nun wegen vorsätzlicher Beschädigung und Manipulation von Eigentum angeklagt.