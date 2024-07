Microsoft: Nächstes Problem, Windows 11 bootet in BitLocker-Recovery

Im Zuge des regelmäßigen Patch-Day am zweiten Dienstag des Monats schließt Microsoft Sicherheitslücken und behebt sonstige Fehler, doch immer wieder verschlimmbessert man Windows und Co. auch. Nun ist es wieder einmal so weit, im Juli kam ein BitLocker-Bug dazu.

Problem-"Klassiker": Windows und BitLocker

Untersuchung und Workaround

Vor gut zwei Wochen hat Microsoft wie üblich Patches und Sicherheitsfixes verteilt, doch dabei - und man muss wohl auch hier "wie üblich" schreiben - kam auch ein neues Problem hinzu. Dieses betrifft, nicht zum ersten Mal, die Windows-eigene Verschlüsselung BitLocker, diese bereitet Microsoft immer wieder Kopfzerbrechen.Der Redmonder Konzern hat nun bestätigt, dass mit Windows 11 und Windows 10 sowie Windows Server gleich mehrere Ausgaben des Betriebssystems mit einem neuen Fehler zu kämpfen haben (via Neowin ). In einem Update auf dem Windows Health Dashboard heißt es dazu:"Nach der Installation des Windows-Sicherheitsupdates vom Juli 2024, das am 9. Juli 2024 veröffentlicht wurde (KB5040442 / KB5040427), wird beim Booten des Geräts möglicherweise ein Bildschirm zur BitLocker-Wiederherstellung angezeigt. Dieser Bildschirm wird in der Regel nicht nach einem Windows-Update angezeigt. Es ist wahrscheinlicher, dass dieses Problem auftritt, wenn Sie die Option Geräteverschlüsselung in den Einstellungen unter Datenschutz und Sicherheit → Geräteverschlüsselung aktiviert haben. Infolge dieses Problems werden Sie möglicherweise aufgefordert, den Wiederherstellungsschlüssel von Ihrem Microsoft-Konto einzugeben, um Ihr Laufwerk zu entsperren."Betroffen sind im Wesentlichen alle aktuellen Windows-Ausgaben, der Stand der (Unter-)Version spielt dabei keine Rolle. Microsoft hat bekannt gegeben, dass man die Angelegenheit derzeit untersucht, liefert dazu aber auch gleich einen Workaround, dieser erfordert allerdings einen BitLocker Recovery Key.Microsoft: "Ihr Gerät sollte nach der Eingabe des Wiederherstellungsschlüssels vom BitLocker-Wiederherstellungsbildschirm aus normal starten. Sie können den Wiederherstellungsschlüssel abrufen, indem Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto beim Portal des BitLocker-Wiederherstellungsbildschirms anmelden. Detaillierte Schritte zum Auffinden des Wiederherstellungsschlüssels sind hier aufgeführt: Suchen ihres BitLocker-Wiederherstellungsschlüssels in Windows ."