Drahtloser Zugriff: Windows 11 bringt Android in den Datei-Explorer

Microsoft intensiviert seine Bemühungen, die Kluft zwischen PCs und Mo­bil­ge­rä­ten zu überbrücken. Der jüngste Schritt in diese Richtung ist eine Funktion, die es Windows-11-Nutzern ermöglichen soll, direkt über den Datei-Explorer drahtlos auf die Dateien ihres Android-Smartphones zuzugreifen. Diese Integration befindet sich derzeit in der Testphase und steht Windows Insidern in allen Kanälen zur Verfügung.Die neue Funktion stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber der bisherigen Methode dar, bei der Nutzer auf die etwas umständliche Phone Link App angewiesen waren. Mit der Integration in den Datei-Explorer wird das Android-Gerät wie ein reguläres USB-Gerät auf der linken Seite des Explorers angezeigt. Dies ermöglicht es Nutzern, kabellos Dateien zwischen PC und Android-Smart­phone zu kopieren oder zu verschieben, sie umzubenennen oder zu löschen.Um diese neue Funktion nutzen zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Ihr benötigt:Die Aktivierung erfolgt über Einstellungen > Bluetooth & Geräte > Mobile Geräte. Dort wählt man "Geräte verwalten" und erlaubt dem PC den Zugriff auf das Android-Telefon. Ein Toggle-Schalter ermöglicht dann die Anzeige des Telefons im Datei-Explorer. Im Anschluss können Nutzer, drahtlos durch alle Ordner und Dateien auf ihrem Android-Telefon navigieren, einschließlich Medieninhalten. Dabei können sie:Diese nahtlose Integration verspricht, den Workflow für viele Nutzer erheblich zu verbessern, insbesondere für diejenigen, die häufig zwischen ihren Geräten wechseln müssen.Die Entwicklung dieser Funktion ist Teil von Microsofts langfristiger Strategie, Windows mit mobilen Plattformen zu verzahnen. Dabei nutzt das Unternehmen die Technologie, die ursprünglich für die Phone Link App entwickelt wurde, und integriert sie nun direkt in den Datei-Explorer. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Windows-Kernteam und dem Phone Link-Team.Eine der größten technischen Herausforderungen besteht darin, eine stabile und schnelle drahtlose Verbindung zwischen PC und Smartphone aufrechtzuerhalten, speziell, wenn große Datenmengen übertragen werden. Microsoft setzt hierbei auf eine Kombination aus Wi-Fi Direct und Bluetooth-Technologien, um eine optimale Übertragungsgeschwindigkeit bei gleichzeitiger Energieeffizienz zu erreichen.Wie bei vielen neuen Funktionen gibt es auch hier einige Kinderkrankheiten, die Microsoft in zukünftigen Updates adressieren muss:Diese Probleme unterstreichen, dass sich die Funktion noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Nutzer sollten daher vorsichtig sein und wichtige Daten sichern, bevor sie die neue Funktion ausgiebig testen.Es bleibt abzuwarten, wie schnell Microsoft die bekannten Probleme beheben und die Funktion für alle Windows 11-Nutzer freigeben wird. Die Tatsache, dass der Test bereits im Release Preview Channel läuft, deutet darauf hin, dass eine allgemeine Verfügbarkeit nicht mehr allzu weit entfernt sein dürfte.Für viele Nutzer könnte diese neue Funktion den Umgang mit Dateien zwischen PC und Smartphone erheblich vereinfachen. Sie eliminiert die Notwendigkeit von Kabeln oder Drittanbieter-Apps und fügt sich nahtlos in die gewohnte Windows-Umgebung ein. Allerdings wird der tatsächliche Nutzen stark davon abhängen, wie zuverlässig und schnell die drahtlose Verbindung in der Praxis funktioniert.Interessanterweise ist diese Entwicklung auch ein Indikator für den wachsenden Trend zur Gerätekonvergenz. Während Apple bereits seit Langem eine enge Integration zwischen macOS und iOS bietet, holt Microsoft nun auf und verbessert die Zusammenarbeit zwischen Windows und Android.