Windows 11: Pop-up wirbt indirekt für OneDrive - nicht abschaltbar

Langsam dürften selbst die geduldigsten Nutzer genug haben. Denn mit einem weiteren Pop-up unter Windows 11 setzt Microsoft seinen Kunden erneut Werbung unter die Nase. Negative Reaktionen aus der Vergangenheit scheinen die Redmonder nicht zu beeindrucken.

Weitere Anzeige unter Windows eingebaut

Microsoft möchte wohl Cloud-Speicher verkaufen

Benachrichtigung nicht dauerhaft deaktivierbar

Immer mehr Anzeigen

Tipp: Für alle, die sich über derartige Werbung unter Windows 11 ärgern, haben wir ein ausführliches FAQ zusammengestellt, in dem wir genau beschreiben, wie man das System von solchen Anzeigen befreit. Darin beschreiben wir die Einstellungen, die manuell im System vorgenommen werden können und geben Tipps zu externen Tools, die den Prozess weitestgehend automatisieren. Für alle, die sich über derartige Werbung unter Windows 11 ärgern, haben wir einzusammengestellt, in dem wir genau beschreiben, wie man das System von solchen Anzeigen befreit. Darin beschreiben wir die Einstellungen, die manuell im System vorgenommen werden können und geben Tipps zu externen Tools, die den Prozess weitestgehend automatisieren.

Zusammenfassung Microsoft setzt trotz Kritik weiter auf aufdringliche Werbung in Windows

Neues Pop-up unter Windows 11 wirbt für Backup in OneDrive

Kostenloses OneDrive-Konto bietet nur 5 GB Speicherplatz

Zusätzlicher Speicherplatz muss kostenpflichtig erworben werden

Benachrichtigung über Backup lässt sich nicht dauerhaft deaktivieren

Microsoft verstärkt Werbemaßnahmen in Windows-Betriebssystemen

Wie Windows Latest berichtet, ist man im Benachrichtigungsbereich unter Windows 11 auf ein Pop-up zur Windows-Sicherung gestoßen. Darin wird mitgeteilt, dass das System nicht mithilfe der systeminternen Backup-App gesichert zu sein scheint. Es wird Nutzern nahe gelegt, sofort eine Sicherung anzulegen. Mit einem Klick auf den entsprechenden Button in der Anzeige kann man das Backup direkt starten.Zunächst scheint das nur ein nett gemeinter Hinweis für Kunden zu sein. Schaut man sich aber an, wie die Windows-Sicherung ihre Backups anlegt, wird schnell klarer, was vermutlich Microsofts Absicht dahinter ist. Denn die App unterstützt keine Offline-Backups. Sicherungen werden nur online in OneDrive gespeichert.Die kostenlose Variante des Cloud-Speichers der Redmonder bietet allerdings nur 5 Gigabyte an Platz. Das dürfte bei den meisten Nutzern kaum ausreichen, um ein Backup des Systems anzulegen. Vor allem, wenn Bilder, Videos und Dokumente gesichert werden sollen, ist diese Grenze schnell erreicht bzw. überschritten. Es ist nicht abwegig zu schlussfolgern, dass Microsoft mit der Erinnerung zum Anfertigen eines Backups also versucht, Kunden seinen Cloud-Speicher zu verkaufen.Die Windows-Sicherung stellt ein absolut legitimes Werkzeug dar, um Daten zu sichern und macht vermutlich keinen schlechteren Job als Lösungen anderer Anbieter. Die angesprochene Benachrichtigungen lässt sich allerdings nicht komplett und dauerhaft abschalten. Selbst wenn sie weggeklickt wird, erscheint sie nach einiger Zeit wieder, nutzt man nicht Microsofts Lösung zum Sichern von Dateien. Das kann auf Dauer ermüdend und nervig sein.In jüngster Vergangenheit baute Microsoft immer mehr solcher Anzeigen in Windows ein. Es begann mit einem Bericht über eine neue Sektion namens "Empfehlungen" im Startmenü des Betriebssystems. Dann gab es Pop-ups im Chrome-Browser , die Windows-Nutzer zur Verwendung von Microsofts Suchmaschine Bing überreden sollten. Mittlerweile wird auch der Xbox Game Pass in den Systemeinstellungen als sogenanntes "Highlight" beworben.