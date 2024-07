20 Minuten Start: Windows 11 auf dem iPhone 15 zum Laufen gebracht

Ein Tüftler hat eine stark abgespeckte Version von Windows 11 auf dem iPhone 15 Pro zum Laufen gebracht. Möglich wird dies durch den seit Kurzem verfügbaren PC-Emulator UTM SE, doch das Ganze ist kaum mehr als ein Experiment, das die Geduld reichlich strapaziert.

Apple / Microsoft / WinFuture

Fenster-Frickeln auf dem Apfel-Telefon

Zusammenfassung Windows 11 läuft auf iPhone 15 Pro dank Emulator UTM SE

NTDEV, bekannt für Tiny11, zeigt Windows 11 auf iPhone

Stark reduzierte Windows-Version für das Experiment genutzt

Start des Betriebssystems dauert 20 Minuten

Emulator bietet einkernige CPU und 2 GB RAM

Nur ein Fenster geöffnet, Benutzeroberfläche funktioniert

Experiment ohne praktischen Nutzen für den Alltag

Der Windows-Frickler NTDEV ist vor allem für sein Tool Tiny11 bekannt, mit dem sich eine Windows-11-ISO auf das absolute Minimum reduzieren lässt, um sie auf Systemen einzusetzen, die normalerweise kaum in der Lage wären, das Microsoft-Betriebssystem in seiner aktuellen Form sinnvoll zu nutzen. Tiny11 kann aber auch helfen, Windows stark zu entschlacken, um so mehr Performance zu entlocken.Über X/Twitter hat NTDEV am Wochenende eine Reihe erster Screenshots veröffentlicht, die Windows 11 auf dem iPhone 15 Pro zeigen. Möglich wird dies, weil Apple inzwischen eine offizielle Freigabe für den PC-Emulator UTM SE zum Vertrieb über den Apple Store gegeben hat.Um das Ganze zu bewerkstelligen, nutzte NTDEV eine per Tiny11 modifizierte Version von Windows 11, die offensichtlich stark reduziert wurde, um überhaupt auf dem Apple-Smartphone starten zu können. Die Performance ist allerdings vollkommen unterirdisch, denn es dauert rund 20 Minuten, bis das Microsoft-Betriebssystem mithilfe des Emulators gestartet ist.UTM SE bietet in diesem Fall eine einkernige virtuelle CPU mit einem Gigahertz und einem einzelnen Rechenkern sowie zwei Gigabyte Arbeitsspeicher, womit die Mindestanforderungen für Windows 11 weit unterschritten werden. Weiterhin sind Auflösung und Seitenverhältnis hier stark reduziert, während das System vollständig ausgelastet ist.Auf den Bildern ist außerdem zu sehen, dass abgesehen von einem einzelnen Fenster nichts weiter geöffnet ist. Immerhin ist auch erkennbar, dass die Textdarstellung und die weiteren Elemente der Benutzeroberfläche ohne Probleme ausgegeben werden. Letztlich bleibt das Ganze nur ein Experiment, denn einen tatsächlichen Nutzen kann man aus der Verwendung von Windows 11 auf einem iPhone wohl kaum ziehen.