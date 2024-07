Windows 11 23H2: Ab sofort für alle berechtigten Geräte verfügbar

Highlight

Nach neun Monaten teilt Microsoft jetzt über eine Notiz auf der Webseite mit, dass Windows 11 23H2 endlich für alle berechtigten Geräte mit einer Pro- oder Home-Lizenz verfügbar ist. Demnach wird das Update jetzt auf allen entsprechenden Geräten zur Installation angezeigt, wenn man auf Einstellungen → Windows Update → Nach Updates suchen geht. Über diesen Weg kann die Aktualisierung manuell aufgespielt werden.Geräte, die nicht "über IT-Abteilungen" verwaltet werden - also vor allem private Computer von Heimnutzern - werden automatisch aktualisiert.Für die älteren Windows-Versionen 21H2 und 22H2 endet der offizielle Support am 8. Oktober 2024. Zu diesem Datum wird Microsoft die letzten Sicherheitsupdates bereitstellen. Mit einer automatischen Aktualisierung auf Windows 11 23H2 möchten die Redmonder sicherstellen, dass Nutzer auch weiterhin unterstützte Varianten von Windows verwenden.Windows 23H2 bringt etliche Neuerungen mit. Dazu gehören etwa die Einbindung von Microsofts KI-Assistenten Copilot, ein überarbeiteter Datei-Explorer in neuem Gewand, erweiterte Taskleisteneinstellungen sowie integrierte Unterstützung von .rar-, .tar- und .7z-Dateien.Die Bereitstellung von Windows 23H2 für alle berechtigten Geräte wird höchste Zeit. Denn schon im Verlauf des Jahres soll der Rollout für Windows 24H2 beginnen. Die neue Version des Betriebssystems enthält eine ganze Reihe neuer Funktionen wie HDR-Hintergrundunterstützung, Sudo für Windows, Rust im Windows-Kernel, Unterstützung für Wi-Fi 7 und mehr.