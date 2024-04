'Empfehlungen': Windows bekommt wohl bald neuen Taskleisten-Button

Microsoft bringt eine weitere neue Taste in die Taskleiste von Windows. Bisher ist noch wenig bekannt über den neuen Button, wobei davon die Rede ist, dass er für "Empfehlungen" verwendet werden soll. Droht hier eine neue "Werbefläche" Einzug zu halten?

Der Entwickler und Windows-Enthusiast Albacore hat auf X/Twitter darauf hingewiesen, dass Microsoft eine weitere neue Schaltfläche in der Taskleiste einführen will. Noch fehlt diesem Button sämtliche Benutzeroberfläche, so dass nur spekuliert werden kann, was sich dahinter künftig verbergen soll.Die neue Schaltfläche soll neben den vorhandenen Windows-eigenen Tasten für die Taskansicht, Widgets & Co angezeigt werden und trägt die Bezeichnung "Recommended", also "Empfohlen". Gemeint ist wohl, dass man hier "Empfehlungen" anzeigen will, wobei sich im Fall von Microsoft natürlich immer die Frage stellt, welchen konkreten Nutzen eine solche "Empfehlung" gegebenenfalls haben könnte.Die Entwickler seien möglicherweise besorgt, dass jemand zu früh sehen könnte, was sich hinter der neuen "Recommended"-Schaltfläche verbirgt, denn aktuell wird die Beschriftung der neuen Taste in den Einstellungen für die Taskleiste noch versteckt. Der Entdecker der Neuerung fürchtet, dass sich durch eine so prominente Integration von "Empfehlungen" bereits andeutet, dass wir es hier mit Werbung zu tun haben werden.So könne es sich durchaus um eine Folge der kurzen Zeit von Mikhail Parakhin als Chef des Windows-Teams handeln. Parakhin machte vor allem damit von sich reden, dass er an immer mehr Stellen in Windows für die Integration von Werbung oder werbefinanzierten Microsoft-Diensten sorgte. Es bleibe zu hoffen, dass es sich nur ein Überbleibsel von Parakhins Einfluss handelt, das schnell wieder verschwindet. Immerhin lässt sich der Button wohl über die Settings deaktivieren.Denkbar wäre auch, dass das "Empfohlen"-Menü aus dem Startmenü umziehen könnte. Eine weitere Option wäre natürlich auch eine weitere KI-Integration, wobei unklar wäre, wie diese aussehen könnte. Laut Albacore konzentriert sich Microsoft darauf, seine KI-Funktionen rund um den Copilot-Button zu zentralisieren. Dort werde man auch den "KI-Explorer" vorfinden, der seit einigen Wochen durch die Gerüchteküche geistert.