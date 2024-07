Der Aufstieg von Temu: Verliert Amazon seinen Spitzenplatz?

In westlichen Ländern ist Amazon der unangefochtene Platzhirsch im Bereich E-Commerce. Doch das chinesische Unternehmen Pinduoduo holt auf. Auch mithilfe von Temu wird der Online-Händler die Ame­ri­ka­ner bald überholen, was das weltweite Warenvolumen angeht.

Amazon büßt Vorsprung ein

Temu-Mutterkonzern bald neuer Platzhirsch

Amazons neue Strategie

Gerade hatte Amazon den nach eigenen Angaben erfolgreichsten Prime Day aller Zeiten mit "Rekordumsätzen und mehr verkauften Artikeln während der zweitägigen Veranstaltung als bei jedem vorherigen Prime-Day". Doch auch ohne spezielle Rabatt-Events ist Amazon schon lange die unangefochtene E-Commerce-Plattform Nummer eins mit dem höchsten Bruttowarenvolumen in den westlichen Ländern.Neue Zahlen der deutschen Datenanalysten von ECDB zeigen jetzt allerdings, dass Amazon seinen Spitzenplatz wohl schon bald einbüßen könnte. Denn ein chinesischer Konkurrent verzeichnet eine enorme Wachstumsrate.Die Rede ist von der chinesischen Plattform Pinduoduo (PDD). Zu ihr gehört auch der in Deutschland besser bekannte Online-Marktplatz Temu. Der startete hierzulande im April 2023 und erfreut sich seitdem steigender Beliebtheit. Das liegt laut ECDB vor allem an den extrem niedrigen Preisen, aber auch an der Gestaltung des Shops. "Die Plattform verfügt über unterhaltsame Funktionen wie Gamification, Gruppenkäufe und soziale Empfehlungen, die die Nutzer dazu bringen, mehr Zeit auf Temu zu verbringen als auf anderen bekannten Shopping-Plattformen", so die Datenanalysten.Während sich Amazons Wachstum in den letzten Jahren verlangsamt hat, geht die Entwicklung bei Temu und seinem Mutterkonzern PDD weiter steil nach oben. So verzeichnete die chinesische Plattform im Jahr 2023 einen Rekordumsatz von 34,9 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von knapp 90 Prozent.Mit einem für 2024 prognostizierten Bruttowarenvolumen von 661 Milliarden US-Dollar läge PDD nur noch etwa 13,5 Prozent hinter Amazon. Geht die Entwicklung weiter wie bisher, könnte PDD seinen US-Konkurrenten schon 2025 überholen. Noch im Jahr 2019 war das Bruttowarenvolumen von Amazon mehr als doppelt so groß wie das von PDD.Als Reaktion auf diese Entwicklung hat Amazon bereits angekündigt, ebenfalls ein neues Discount-Segment anbieten zu wollen. Um Kosten zu sparen, sollen Waren ähnlich wie bei Temu direkt von den Herstellern verschickt werden. Kunden bekämen Waren dann zwar billiger, würden aber auch Wochen darauf warten, wenn die Produkte etwa aus China versendet werden.