Endlich: UI-Update für Amazon Prime Video bringt mehr Übersicht

Amazon Prime Video bietet eine ganze Reihe an interessanten Inhalten - wenn man sie denn findet. Denn das Interface des Angebots ist extrem überladen und das hat nun auch endlich Amazon erkannt. Denn man setzt ein Update um, das auf Wunsch Bezahl-Content herausfiltert.

Endlich ein Bereich für "Prime"

KI-Empfehlungen

Neue Filme und Serien im Juli

Zusammenfassung Amazon Prime Video erkennt Probleme mit überladenem Interface

Neues Update filtert Bezahl-Content auf Wunsch heraus

Inkludierte Inhalte und Kauf-/Leihoptionen bisher vermischt

Neue "Prime"-Tab nur für inkludierte Streaming-Inhalte

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch stufenweisen Rollout

"Für Dich gemacht"-Empfehlungen durch KI optimiert

Inkludierte Prime-Inhalte, Kauffilme, Leih-Content, Bezahlkanäle und weiß der Teufel, was noch: Das war bislang die Realität von Amazons Video-Dienst . Denn das zum Prime-Abonnement gehörende Angebot an Filmen und Serien kann ein heilloses Durcheinander sein, da der Versandhändler nicht nur die inkludierten Inhalte auf der Startseite präsentierte, sondern eben auch alles, was man gegen zusätzliche Bezahlung erwerben kann.Doch das endet nun weitgehend: Denn Amazon hat bekannt gegeben, dass man "Klarheit und Einfachheit in das Streaming" zurückbringen möchte. Konkret bedeutet das Verbesserungen bei der Benutzerfreundlichkeit, die heute weltweit eingeführt werden. Dabei handelt es sich um einen stufenweisen Rollout, die Änderungen werden in den kommenden Wochen für alle Kunden verfügbar sein.Wohlgemerkt bietet die Homepage selbst nach wie vor das Amazon-typische Sammelsurium an Inhalten und Angeboten. Aber man startet nun einen neuen "Prime"-Tab, wo es eben nur die Inhalte gibt, die beim Amazon-eigenen Streaming inkludiert sind und wo eben keine weiteren Kosten anfallen. Dieser Bereich ist auch prominent in der oberen Navigationsleiste platziert. Dort sind auch jene Kanäle erreichbar, die man über Amazon abonniert hat - hat man noch kein derartiges Zusatzangebot, findet sich rechts ein "Abonnieren"-Button, wo man die entsprechende Auswahl erhält.Dazu kommen noch verbesserte "Für Dich gemacht"-Kollektionen und -Empfehlungen, hier will Amazon mit KI-Hilfe dem Nutzer noch besser vorschlagen, was dieser als nächstes ansehen könnte. In Deutschland bzw. auf den uns vorliegenden Geräten ist das UI-Update bislang nicht angekommen, nach den Bildern zu urteilen, sieht das aber nach einer deutlichen Verbesserung aus.