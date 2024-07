Tesla steckt in einer handfesten Krise und senkt deshalb die Preise

Tesla steckt in einer handfesten Krise, denn zuletzt liefen die Geschäfte alles andere als gut, vor allem konnte das Unternehmen von Elon Musk nicht genug Fahrzeuge an Frau und Mann bringen. Nun reagiert Tesla, und zwar mit Preissenkungen für Autos und auch Software.

Derzeit befindet sich die Tesla-Aktie so tief wie seit einem Jahr nicht mehr, 135,76 Euro bezahlte man für das Papier am Montagmorgen. Das liegt an den schlechten Ergebnissen und auch nicht gerade optimistischen Prognosen. Dazu kommt der peinliche Rückruf aller bisher verkauften Cybertruck-Fahrzeuge wegen eines Gaspedals, dessen Abdeckung abfallen und sich verklemmen kann.Nun reagiert der Elektroautobauer und hat für wichtige Märkte eine Preissenkung bekannt gegeben. Diese kündigte zunächst Elon Musk per Twitter bzw. X an, der Chef des Unternehmens teilte mit: "Die Preise von Tesla müssen sich häufig ändern, um die Produktion an die Nachfrage anzupassen." Konkret werden sie in China und Deutschland reduziert, bereits zuvor wurden in den USA die Anschaffungskosten für einen Tesla gesenkt.In Deutschland wurde der Preis für das Model 3 mit Heckantrieb von 42.990 Euro auf 40.990 Euro gesenkt. Auch in anderen Märkten wurden oder werden die Preise reduziert, ließ Tesla gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters ausrichten. Bereits vergangene Woche wurden in den USA die Preise für die Modelle Model Y, Model X und Model S um 2000 Dollar nach unten angepasst.Nicht nur das: Tesla hat in seiner Heimat auch den Preis für seine Full-Self-Driving-Software (FSD) gesenkt, und zwar signifikant. Diese kostet fortan nicht mehr 12.000 Dollar (auf Lebenszeit), sondern nur noch 8000 Dollar. Bereits zuvor hat Tesla das ebenfalls mögliche monatliche Abo angepasst, wer FSD nicht dauerhaft benötigt, der muss an Tesla 99 statt 199 Dollar überweisen. Mit dem aktualisierten Preis von 8000 Dollar kostet die Quasi-Autonomie-Funktion nur noch etwa die Hälfte dessen, was man 2023 bezahlt hat, im Vorjahr waren es nämlich noch 15.000 Dollar.