Tesla lässt umstrittenes Gehaltspaket an Musk einfach neu abstimmen

Tesla bittet jetzt Aktionäre, ein zweites Mal über das um­fang­rei­che Ver­gütungspaket für Elon Musk abzustimmen. Im ver­gan­ge­nen Jahr hatte ein Richter im US-Staat Delaware die erste Abstimmung für ungültig erklärt. Jetzt ist das Aktienpaket deutlich weniger wert.

Da das Genehmigungsverfahren für die Vergütung von Elon Musk "zutiefst fehlerhaft" war, hatte ein Richter die Ausgabe eines Aktienpakets an Musk gestoppt . In Gang gebracht hatte das der unzufriedene Tesla-Aktionär Richard Tornetta.Die Tesla-Aktionäre genehmigten das Paket dabei schon im Jahr 2018 mit der Vorgabe, dass Musk bestimmte Meilensteine erreichen musste, darunter eine Marktbewertung von 650 Milliarden US-Dollar für das Unternehmen. Das entsprach im Übrigen 2018 noch mehr als dem zehnfachen des damaligen Tesla-Wertes.In einer neu eingereichten Vollmachtserklärung empfiehlt der Tesla-Vorstand jetzt den Aktionären, das Vergütungspaket von 2018 einfach erneut zu bestätigen und den durch das Gerichtsurteil aufgeworfenen Bedenken Rechnung zu tragen - anstatt mit Musk einen neuen Vorschlag auszuhandeln, der Tesla am Ende noch mehr Geld kosten könnte."Weil das Gericht in Delaware Ihre Entscheidung abgelehnt hat, wurde Elon Musk in den letzten sechs Jahren nicht für seine Arbeit bei Tesla bezahlt, die dazu beigetragen hat, ein bedeutendes Wachstum und einen hohen Wert für die Aktionäre zu schaffen", schrieb Robyn Denholm, die Vorsitzende des Tesla-Verwaltungsrats, in der Vollmachtserklärung."Das erscheint uns - und den vielen Aktionären, von denen wir bereits gehört haben - als grundlegend unfair und unvereinbar mit dem Willen der Aktionäre, die dafür gestimmt haben."Der Wert, den Musk nun erhalten wird, ist nach Angaben der New York Times mittlerweile auf 47 Milliarden Dollar gesunken, da der Aktienkurs von Tesla im Laufe des Jahres gefallen ist. Die Aktien des Unternehmens sind seit Jahresbeginn um 37 Prozent gesunken, da weniger Elektrofahrzeuge an Kunden ausgeliefert werden und die Konkurrenz aus China zunimmt.