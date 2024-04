Tesla Cybertruck: Kunden beklagen Ausfälle in "alarmierender" Rate

Der Cybertruck von Tesla ist das bisher polarisierendste Fahrzeug des US-amerikanischen Elektroautobauers , der Pickup ist vor allem wegen seiner futuristischen Optik auffällig. Doch mittlerweile häufen sich die Klagen, dass die Qualität mehr als zu wünschen lässt.

Cybertruck: Blickfang, der immer öfter liegenbleibt

Tesla-"Albtraum"

Zusammenfassung Cybertruck von Tesla wegen futuristischem Design auffällig

In den USA erhältlich, in Europa kaum Zulassungschancen

Viele Vorbestellungen trotz Qualitätsmängeln und Defekten

Nutzer berichten von Fehlfunktionen kurz nach Auslieferung

Berichte über Lenkungsfehler und schwarze Bildschirme häufen sich

Mögliche Hochspannungsprobleme im Kabelbaum vermutet

Enttäuschte Nutzer teilen schlechte Erfahrungen online

Der Cybertruck ist nach diversen Verschiebungen und Verzögerungen seit mehreren Monaten offiziell erhältlich und ist und bleibt ein Blickfang, zumindest auf amerikanischen Straßen. Denn bei uns bestehen im Grunde keine Hoffnungen auf eine Zulassung, zu groß und kantig ist das Fahrzeug. Das trübte die Begeisterung von Tesla-Fans in Nordamerika aber nicht, dort bestellten Hunderttausende den Cybertruck vor.Doch so mancher Fan von Elon Musk und Tesla muss dieser Tage eine Enttäuschung erleben: Denn immer mehr Käufer klagen über Defekte sowie schwerwiegende Mängel und dabei geht es nicht einmal um das berühmt-berüchtigte Spaltmaß, das bei vielen Teslas nicht gerade optimal ist.Vielmehr häufen sich die Berichte, wonach es bei frisch ausgelieferten Cybertrucks zu schwerwiegenden Fehlfunktionen kommt. Ein Nutzer namens 'cyberstank' berichtet im Forum des Cybertruck Owners Club, dass sein frisch ausgeliefertes Fahrzeug nach gerade einmal fünf Minuten gestorben sei, der Beitrag ist mit "Die schlimmste Übergabe in meinem Leben" betitelt.Zu sehen ist das Bild eines Cybertrucks, der auf die Rampe eines Abschleppfahrzeugs gefahren oder gezogen wird. Dessen Besitzer schreibt, dass er nicht besonders weit gekommen sei: "Nach einer Meile auf der Straße hatte ich einen Lenkungsfehler, der Bildschirm blinkte rot, ich fuhr von der Autobahn ab. Jetzt ist der Wagen tot und ich warte auf einen Abschleppwagen. Der Händler konnte nichts für mich tun. Fünf Minuten lang war alles gut. Ich habe alles versucht, neu gestartet, aber der Bildschirm bleibt schwarz und piept ständig."Exakt dasselbe Problem hatte übrigens ein anderer Nutzer, dieser veröffentlichte ein Video davon. Dabei ist das rote Warnblinken des Infotainment-Displays zu sehen, das Problem hat zur Folge, dass auch dieser Cybertruck nach weniger als einer Meile "Nichts geht mehr" vermeldete. Der Nutzer im Video konnte sein Fahrzeug aber immerhin reaktivieren (das Wie ist allerdings herausgeschnitten).Derartige Berichte sind alles andere als Einzelfälle, in den Foren und auf Social Media gibt es mittlerweile viele enttäuschte Nutzer. Eine mögliche Erklärung sind Hochspannungsprobleme im Kabelbaum, diese führen dazu, dass die Cybertrucks schnell den Geist aufgeben. Die New York Post hat auch noch weitere Beispiele für schlechte Performance und kapitale Fehler gesammelt. Das ist wohl auch der Grund, warum der folgende Satz von cyberstank weitgehend unwidersprochen blieb: "Tesla hatte es wirklich eilig, diese LKWs herauszubringen, was für ein Albtraum."