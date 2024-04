Tesla Robotaxis: Musk kontert Kritik mit überraschender Ankündigung

Elon Musk hat mit einer kurzen Ansage auf seiner Plattform X überrascht. Tesla wird laut Musk in diesem Jahr ein Robotaxi vorstellen - und zwar am 8. August. Dass diese Ankündigung nun schon so früh und ohne viel Brimborium kam, hat auch einen Grund.

Überraschende Ankündigung

Zusammenfassung Elon Musk kündigt Tesla Robotaxi für den 8. August an

Ankündigung folgt auf Reuters Bericht über E-Auto-Pläne

Musk reagiert verärgert auf Reuters' Berichterstattung

Fokus bei Tesla verschiebt sich auf Robotaxis

Kostengünstiges E-Auto für 25.000 Dollar vom Tisch

Musk äußerte sich im Januar zu günstigerem Modell

Tesla Model 3 aktuell ab 39.000 Dollar erhältlich

Vermutlich war eine so frühe Ankündigung nicht geplant und wird einige Tesla-Investoren wieder zur Schnappatmung bringen. Die Ankündigung machte Musk nämlich kurz nachdem die Nachrichtenagentur Reuters berichtet hatte , dass Tesla kein 25.000-Dollar-Elektroauto mehr herstellen wird.Musk war über die Berichterstattung der Nachrichtenagentur sauer und zeigte das auch deutlich. Zunächst reagierte er mit dem Hinweis, dass "Reuters (schon wieder) lügt". Dennoch bestätigte er dann in einem weiteren Tweet mit seiner überraschenden Ankündigung bei X ein Gerücht, dass Reuters ebenfalls in der Meldung aufgegriffen hatte, in dem es um die Robotaxis geht.In dem Bericht von Reuters hieß es weiter, dass der Autohersteller seine Pläne zur Produktion eines kostengünstigen Elektroautos aufgibt. Musks interne Anweisung sollen sich stattdessen den Fokus auf die Robotaxis gelegt haben.Reuters zitierte dabei eine nicht näher genannte Quelle, die ausführte, dass die bereits entwickelte Kleinfahrzeug­plattform des Unternehmens für die Robotaxis eingesetzt werden solle - davon verspreche man sich wohl mehr Profit. Tesla verspricht dabei nun seit mehreren Jahren ein erschwinglicheres Elektroauto, dessen Einstiegspreis bei 25.000 Dollar liegen soll.Elon Musk hatte sich erst vor wenigen Wochen wieder dazu geäußert. Im Januar erklärte er, er sei optimistisch, dass das Modell in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 auf den Markt kommen werde.Das derzeit günstigste Fahrzeug von Tesla ist das Model 3, dessen Preise jedoch bei 39.000 US-Dollar beginnen.