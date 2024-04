HD-Kopie von Dune 2 leakt Wochen vor offizieller Heim-Veröffentlichung

Dune 2 ist zweifellos für das Kino gemacht, denn das Sci-Fi-Epos ist bildgewaltig wie kaum ein anderer Film der letzten Jahre. Doch viele wollen ihn dennoch am liebsten zu Hause genießen und warten auf die Heimvideo-Veröffentlichung - einige müssen aber nicht mehr warten.

Dune 2 erscheint erst im Mai fürs Heimkino

Dune: Part Two ist Ende Februar in die Kinos gekommen und an sich dauert es noch eine ganze Weile, bis der Film von Denis Villeneuve als DVD bzw. Blu-Ray erhältlich ist. In den USA ist das Mitte Mai der Fall, bei uns ist der Film dann Ende Mai für die eigenen vier Wände erhältlich - es dauert also nach eine ganze Weile, bis es so weit ist.Doch wie TorrentFreak berichtet, ist der Film nun überraschend Wochen vor dem offiziellen Release auf einschlägigen Filesharing-Portalen aufgetaucht. Das Erstaunliche daran: Dabei handelt es sich nicht um eine mehr oder weniger gut abgefilmte (und womöglich noch digital bereinigte) Fassung, sondern um einen Release, der mit "WEB-DL" gekennzeichnet ist.In der Piraterie-Szene ist das ein eindeutiger Hinweis darauf, dass das eine verlustfreie Kopie von einer Online-Streaming-Quelle ist. Das ist einigermaßen ungewöhnlich, denn von einer Streaming-Veröffentlichung ist der Film auch noch lange entfernt. Es gibt aber mittlerweile keine Zweifel mehr, dass diese Version tatsächlich eine hochwertige 1080p-Kopie des Filmes bietet.Das so frühe Auftauchen ist eine Besonderheit dieses Leaks, doch es gibt auch noch eine weitere - auch wenn diese eher etwas für Szenekenner ist: Denn der Dateiname der nun aufgetauchten Piraterie-Version ist mit "InMemoryOfEVO" gekennzeichnet. Das ist eine Anspielung an die legendäre Release-Gruppe EVO, die 2021 von der portugiesischen Polizei zerschlagen wurde.Diese Anspielung ist auch kein Zufall, denn EVO hat einst auch den ersten Teil von Dune geleakt - ebenfalls vor der offiziellen Veröffentlichung der Heimkino-Version.