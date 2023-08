Dune 2 verschoben - weil Stars wegen des Streiks keine PR machen

Derzeit streiken in Hollywood nicht nur die Drehbuchautoren, sondern auch die Schauspieler, sie fordern vor allem bessere Bezahlung und eine strengere Regulierung von KIs. Die Streiks haben Folgen für Filme, die in Arbeit waren und sind - auch für bereits abgedrehte.

Warner Bros.

Nicht nur Drehs ruhen, auch PR-Aktivitäten

Dune: Part Two erst 2024

Der derzeitige Streik ist für Mitglieder der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA bindend, das bedeutet, dass derzeit nahezu alle Hollywood-Schauspieler*innen die Arbeit niedergelegt haben. Das betrifft nicht nur die vielen Nebenrollendarsteller und unbekannten "Arbeiter" des Filmgeschäfts, sondern auch die Stars. Denn auch diese verweigern derzeit alle Aktivitäten, die mit ihrem Job zu tun haben.Das sind nicht nur Dreharbeiten, sondern auch die Promotion-Aktivitäten. Die Stars absolvieren also beispielsweise keine Premieren und geben keine Interviews im Zusammenhang mit aktuellen Produktionen. Und das ist für Warner Bros. ein Grund, einen der wichtigsten Filme des Jahres zu verschieben.Denn wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat der Medienkonzern bekannt gegeben, dass man den zweiten Teil von Dune von November dieses Jahres auf 15. März 2024 verschiebt, weil die Stars des Science-Fiction-Filmes diesen während des Streiks nicht bewerben können.Das ist eine folgenschwere Entscheidung, und zwar nicht nur für Warner, sondern auch für die Kinobetreiber. Denn diese versuchen immer noch, sich von den Covid-19-Ausfällen zu erholen, der Zwangsverzicht auf einen der wichtigsten Blockbuster des Jahres wird die Kinos hart treffen.Die Verschiebung hat noch weitere Folgen, denn der neue Termin für "Dune: Part Two" war bisher für den Monster-Streifen "Godzilla x Kong: The New Empire" reserviert, dieser wird nun laut den aktuellen Plänen am 12. April 2024 starten. Das wiederum hat ein neues Startdatum für einen neuen " Der Herr der Ringe "-Streifen zur Folge, der Animationsfilm wird nun nicht im April, sondern erst im Dezember des nächsten Jahres starten.