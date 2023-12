Dune: Part 2 - Der dritte Trailer verspricht epische Schlachten

Teil 2 verspricht mehr Action

Neuer Gegenspieler sorgt für Gänsehaut

Kommenden Februar und damit später als ursprünglich geplant startet Dune: Part Two im Kino. Denis Villeneuves Fortsetzung zum ersten Dune-Film aus dem Jahr 2021 wird dann die Geschichte um Paul Atreides und die Konflikte auf dem Wüstenplaneten weitererzählen. Der bereits dritte Trailer lässt nun auf ein emotionales wie auch visuell beeindruckendes Filmhighlight hoffen.Dune: Part 2 basiert natürlich weiterhin auf Frank Herberts Science-Fiction-Roman Dune (Der Wüstenplanet) und wird dessen Inhalt auch vollständig abdecken. Im Mittelpunkt steht dabei Paul Atreides, Sohn des einstigen Herrschers über den Wüstenplaneten Arrakis. Dieser hat sich nach der Machtübernahme durch das verfeindete Haus Harkonnen mit den Fremen verbündet und führt zusammen mit diesen nun einen Rachefeldzug gegen die Harkonnen an.Die Ausgangslage ist somit ideal für gewaltige Schlachten auf dem Wüstenplaneten - und genau diese wird der Film auch liefern, daran lässt die neueste Vorschau keine Zweifel aufkommen. Zur Erinnerung: Die naturverbundenen Fremen können auf den gigantischen Sandwürmern von Arrakis reiten und diese somit auch als Waffe gegen ihre Feinde einsetzen. In Paul Atreides sehen sie so etwas wie einen Propheten, den sie mit all ihrer Macht unterstützen.Darüber hinaus können wir im Trailer dem kahlköpfigen Feyd-Rautha Harkonnen beim Messerkampf zuschauen. Viele Fans fiebern dem Auftritt des von Austin Butler verkörperten Antagonisten ganz besonders entgegen, da dieser in der Vorlage zwar eine große Rolle spielt, im ersten Teil von 2021 aber noch fehlte.Die Vorschau macht außerdem deutlich, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen im Konflikt eine große Rolle spielen werden - gemeint ist hier vor allem Pauls Liebesbeziehung zur Fremen-Kriegerin Chani.Eigentlich sollte Dune: Part 2 bereits seit November im Kino laufen, allerdings musste der Kinostart wegen des Hollywood-Streiks verschoben werden. Aktueller Starttermin ist der 29. Februar 2024.