Regisseur verrät, dass er dritten Dune-Film "fast fertig" geschrieben hat

Es dauert zwar noch eine Weile, bis Dune 2 in die Kinos kommt, denn dieser musste wegen des Schauspielerstreiks verschoben werden - eigentlich sollte Dune 2 bereits im November 2023 starten. Mitte März 2024 ist es so weit, doch Regisseur Denis Villeneuve ist bereits weiter.

Warner Bros.

Dune 2 nimmt an Fahrt auf

Dune-Trilogie

Dieser Tage wird es hinsichtlich Dune 2 spannend. Denn es ist nicht nur ein neuer und sehenswerter Trailer erschienen, sondern insgesamt nehmen die PR-Aktivitäten zu. Das ist auch deshalb möglich, weil in Hollywood nicht mehr gestreikt wird und der zweite Teil des Science-Fiction-Epos entsprechend beworben werden kann.Dune basiert auf den Romanen von Frank Herbert, der bei uns als "Der Wüstenplanet" bekannte erste Teil der Reihe stellt die Grundlage für die beiden Filme von Denis Villeneuve dar. Mit Dune 1 und 2 soll aber nicht Schluss sei, denn der kanadische Regisseur hat bereits angekündigt, dass er auch zumindest den zweiten Band verfilmen will.Und der 56-Jährige hat auf einer Pressekonferenz in Südkorea nun bestätigt , dass die Umsetzung von "Dune Messiah" (Band 2 ist im Deutschen als "Der Herr des Wüstenplaneten" bekannt) tatsächlich bereits in Arbeit ist: "(Dune Messiah) wird gerade geschrieben. Das Drehbuch ist fast fertig, aber es ist eben noch nicht fertig. Es wird ein wenig Zeit brauchen."Allzu viel wollte er dazu erwartungsgemäß nicht verraten. Ursprünglich waren aber nur zwei Filme geplant, jetzt wäre er aber froh, wenn er das ausbauen kann, meint Villeneuve: "Wenn ich es schaffe, eine Trilogie zu machen, wäre das ein Traum."Allerdings könnte ein wenig Zeit vergehen, bis Dune 3 tatsächlich umgesetzt wird: "Ich weiß nicht genau, wann ich nach Arrakis zurückkehren werde. Vielleicht mache ich vorher noch einen Umweg. Um meine geistige Gesundheit zu erhalten, könnte ich auch etwas dazwischen machen, aber mein Traum wäre es, ein letztes Mal auf diesen Planeten zu gehen, den ich liebe."Eine wesentliche Rolle spielt hier sicherlich auch der finanzielle Erfolg von Dune 2, denn die Dune-Filme sind alles andere als günstig zu produzieren. Mehr als eine Trilogie sollten sich Fans aber nicht erwarten, denn die Romanvorlage wird im Verlauf der Zeit nicht unbedingt besser bzw. verfilmbarer.