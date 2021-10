Dune wurde auf einem 30 Jahre alten MS-DOS-Programm geschrieben

Die Verfilmung des auch als "Der Wüstenplanet" bekannten Romans Dune von Frank Herbert feiert dieser Tage große Erfolge im Kino. Die Entstehungsgeschichte des Filmes ist auch gleich mehrfache Weise ungewöhnlich - eine betrifft die Art, wie das Drehbuch geschrieben wurde.

Der Meister setzt auf Movie Master

Vor der Veröffentlichung von Dune hat es viele Diskussionen gegeben, wann und wie der Science-Fiction-Streifen zu sehen sein soll und bis vor kurzem war nicht einmal bekannt, ob der als Zweiteiler angelegte Film überhaupt eine Fortsetzung erhalten wird. Doch das ist seit kurzem Geschichte: Denn einerseits ist klar, dass Dune trotz paralleler Streaming-Veröffentlichung ein Erfolg ist, und andererseits hat Warner Bros. bestätigt, dass der zweite Dune-Teil kommen wird.Damit wird auch wieder Eric Roth zur Tastatur greifen. Der Drehbuchautor, der für Forrest Gump einen Oscar gewonnen hat, war auch für Dune verantwortlich. Und das dazugehörige Skript ist sicherlich wieder auf höchst ungewöhnliche Art und Weise entstanden, zumindest in Sachen Technik.Denn Roth ist bekannt dafür, seine Drehbücher auf einer 30 Jahre alten Software zu schreiben, genauer gesagt ist es das Programm Movie Master - und das läuft auf MS-DOS. Roth hat bereits vor Jahren verraten (via Vice ), dass er ausnahmslos alles auf diese Weise verfasst: "Ich arbeite an einem alten Computerprogramm, das es nicht mehr gibt", so Roth. "Es ist halb Aberglaube und halb Angst vor Veränderungen." Und das hat sich bis heute nicht geändert, denn im Vorjahr hat Roth in einem Podcast enthüllt, dass das immer noch so ist.Ein weiterer Grund ist, dass seine Drehbücher auf diese Weise auch nicht ins Internet leaken können: "Jetzt bin ich also in DOS. Niemand kann ins Internet gehen und das hier bekommen. Ich muss Leuten eine gedruckte Kopie geben. Sie müssen diese einscannen und dann in ihren Computer eingeben, und dann muss ich mit ihrem Computer arbeiten, denn man kann mit meinen nicht einmal E-Mails verschicken oder so."