Ein Kinobesuch ist im besten Fall unvergesslich. Das hängt auch vom Film ab und die Dune-Reihe hat das Potenzial dazu. In den USA konnte man sich als Erinnerung auch einen speziellen Popcorn-Eimer kaufen. Doch im Nachhinein hält die Kinokette AMC das für einen Fehler.

AMC Theaters

Popcorn-Eimer als begehrtes Sammlerobjekt

Besondere Filme erfordern besonderes Merchandise. Das ist keine wirklich neue Erkenntnis, denn im Vorfeld von großen Blockbustern machen sich Horden von Marketing-Experten Gedanken darüber, wie man den Fans und Kunden zusätzliches Geld aus der Tasche ziehen kann. Eine Möglichkeit sind speziell designte Popcorn-Eimer. Diese sind auch ein begehrtes Sammlerobjekt und sieht man sich diesen Redditor an, dann kann man auch nachvollziehen, warum das so ist - die Eimer sind in der Tat zumeist etwas Besonderes.Doch im Fall von Dune: Part Two ging das einigermaßen schief: Denn die Kinokette AMC hatte eine Idee, die sich durchaus aufdrängt, nämlich einen Eimer, der an das offene Maul eines Sandwurms erinnert. Das sind schließlich jene mächtigen Wesen des Wüstenplaneten, die im Mittelpunkt der Geschichte stehen.Das Problem dabei: Die einen sahen darin ein albtraumhaftes Ding, in die man die Hand nicht hineinstecken will (das war auch beabsichtigt), die anderen, nun, wie kann man es am verständlichsten beschreiben: einen Anus.Für das Internet war das natürlich ein gefundenes Fressen und man feierte ein Meme-Fest. Details wollen wir an dieser Stelle nicht nennen und empfehlen eine Google-Suche (NSFW). Nur so viel: AMC wäre gut beraten gewesen, sich auf sozialen Medien am Valentinstag zumindest die "Dune Date Night" zu verkneifen.Mittlerweile ist man auch bei AMC zur Einsicht gekommen, dass dieser spezielle Popcorn-Eimer ein Griff ins Klo war, wie Elizabeth Frank, Chief Content Officer bei AMC, im Gespräch mit Variety sagte: Sie meinte, dass Sammler-Eimer dieser Art ein wichtiger Teil des AMC-Geschäfts seien, teilte aber auch mit: "Wir hätten uns die Dune-Sache nie vorstellen können. Wir hätten es nie in dem Wissen erschaffen, dass es gefeiert oder verspottet werden würde."