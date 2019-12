Lansweeper - Netzwerke unter Windows verwalten

Das Netzwerk im Blick

Nützliches Werkzeug für Administratoren

Lansweeper durchsucht das Netzwerk nach Computern mit Windows-, Linux- oder Mac- Betriebssystem und listet diese zusammen mit zahlreichen Zusatzinformationen in einer Übersicht auf. Darüber hinaus findet die kostenlos nutzbare Software auch andere Geräte im Netzwerk wie beispielsweise Drucker oder Router. Hier bieten wir Ihnen die aktuelle Version 7.2.106.48 zum Download an.Damit andere Rechner gefunden werden, muss auf diesen keine spezielle Client-Software laufen. Lansweeper ist in der Lage, Computer mit den OS-internen Mitteln zu identifizieren. Hierzu stehen verschiedene Scanmethoden bereit, sodass die Software mit jeder Netzwerk­konfiguration zurechtkommt. Wann ein Scan erfolgt, lässt sich außerdem individuell festlegen - zum Beispiel nach Zeitplan oder nach dem Login eines neuen Benutzers.Über eine rein optionale Client-/agentenbasierte Scanmethode erfasst Lansweeper zudem Rechner, die nicht mit dem Netzwerk verbunden sind. Die Daten werden dann entweder über eine direkte Server-Verbindung, per E-Mail oder manuell übertragen.Nach dem Scannen zeigt Lansweeper zahlreiche Details zu den gefundenen Computern an. Dazu gehören Angaben zur Hardware, Software, zum Betriebssystem inklusive Updates sowie An- und Abmeldezeitpunkt. Insgesamt bietet Lansweeper mehr als 300 vorgefertigte Netzwerk-Berichte. Netzwerkgeräte wie Router, Drucker oder Switches findet die Software ebenfalls und listet diese beispielsweise nach der IP-Adresse sortiert auf.Lansweeper eignet sich vor allem für den Einsatz in größeren Netzwerken, in denen die Übersicht über die verbundenen Rechner sonst schwerfällt. Zusätzlich zur kostenlosen Variante können auf der Herstellerseite auch mehrere kostenpflichtige Versionen erworben werden, die dann zusätzliche Funktionen bieten. Nach dem Download kann Lansweeper während einer Testperiode im vollen Umfang genutzt werden, danach wechselt die Software automatisch zur Freeware-Version.