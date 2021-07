Support für 5 Jahre: Windows 11 LTSC-Version soll 2024 erscheinen

In einem "Ask me Anything"-Format bestätigt Microsoft, dass auch für das neue Windows 11 eine LTSC-Version mit einem Support-Zeitraum von fünf Jahren geplant ist. Auf Basis der passenden Enterprise-Edition soll der Release jedoch frühestens in drei Jahren, also 2024 erfolgen.

Windows 11 LTSC drei Jahre nach Windows 10 LTSC auf 21H2-Basis

Unter LTSC versteht man bei Microsoft den Begriff "Long Term Servicing Channel" (dt. Kanal für langfristige Wartung), der ausschließlich für Firmenkunden und Besitzer der Enterprise-Versionen des Windows-Betriebssystems zur Verfügung steht. Über ihn versorgen die Redmonder ihre Kunden fünf Jahre lang mit Sicherheitsupdates und Bugfixes, obwohl es sich hierbei um einen fixen Stand einer Windows-Version handelt, der nicht von zukünftigen Feature-Updates profitiert.In den nächsten Monaten wird Microsoft die LTSC-Version von Windows 10 auf Basis des kommenden Herbst 2021-Updates (21H2) veröffentlichen. Einen ähnlichen Plan verfolgt man zudem für Windows 11 Enterprise. Allerdings wird die Einführung dessen noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. In frühestens drei Jahren und somit erst im Jahr 2024 könnte eine passende Windows 11 LTSC-Version erscheinen. Das bestätigten die Microsoft-Manager Aria Carley, Dave Backman, Jason Sandys und Namrata Bachwani in einem kürzlich veranstalteten "Ask me Anything" (AMA).Erst vor wenigen Tagen gab man hinsichtlich der Support-Zeiträume außerdem bekannt , dass das anstehende Windows 10 21H2-Update für mindestens 18 Monate unterstützt wird, soweit man über eine Windows 10 Home- oder Pro-Version verfügt. Nutzer der Enterprise- und Education-Editionen erhalten einen verlängerten Support von mindestens 30 Monaten. Nach Ablauf dieser Zeit wird dringend empfohlen eine Aktualisierung auf das nächste Feature-Update durchzuführen, um weiterhin mit sicherheitsrelevanten Patches versorgt zu werden.