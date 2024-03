Microsoft testet wieder neue Funktionen für Windows 10

Microsoft hat im Release Preview-Kanal ein optionales, nicht sicher­heitsrelevantes Update für die letzte Windows-10-Version herausge­geben. Es handelt sich um die Vorschau für den Patch-Day im April - und es gibt wieder neue Funktion zu entdecken.

Update KB5035941 für Windows 10 Version 22H2

Bugfixes und mehr

Changelog

Neu! Dieses Update fügt Windows Spotlight zu Ihrem Desktophintergrund hinzu. Diese Funktion zeigt neue Bilder als Desktophintergrund an. Wenn Sie mehr über ein Bild erfahren möchten, klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Mehr erfahren, die Sie zu Bing führt. Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Personalisierung > Hintergrund > Personalisieren Sie Ihren Hintergrund. Wählen Sie Windows-Spotlight. Beachten Sie, dass diese Funktion möglicherweise nicht für alle Benutzer verfügbar ist, da sie schrittweise eingeführt wird.

Das Update behebt ein Problem, das die COM+-Komponente betrifft. Einige Anwendungen, die von dieser Komponente abhängig sind, reagieren nicht mehr.

Das Update behebt ein Problem, durch das einige Anwendungen und Funktionen nicht mehr verfügbar sind. Dieses Problem tritt auf, nachdem Sie auf Windows 11 aktualisiert haben.

Das Update behebt ein Deadlock-Problem in CloudAP. Es tritt auf, wenn sich verschiedene Benutzer auf virtuellen Maschinen gleichzeitig an- und abmelden.

Das Update behebt ein Problem, das eine Netzwerkressource betrifft. Sie können von einer Remotedesktop-Sitzung aus nicht darauf zugreifen. Dies tritt auf, wenn Sie die Funktion Remote Credential Guard aktivieren und der Client Windows 11, Version 22H2 oder höher ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das Microsoft Edge betrifft. Es kann auf Surface Hub (Team OS) nicht geöffnet werden.

Dieses Update betrifft die Antimalware Scan Interface (AMSI) AmsiUtil-Klasse. Sie hilft dabei, die Umgehung des AMSI-Scans zu erkennen. Dieses Update behebt außerdem einige langfristige Probleme, die Ihr Gerät Bedrohungen aussetzen.

Dieses Update behebt ein Problem, das den Zeitdienst betrifft. Sie können ihn über die Verwaltung mobiler Geräte (MDM) oder ein Gruppenrichtlinienobjekt (GPO) konfigurieren. Die Windows-Einstellungsanwendung stimmt jedoch nicht mit den von Ihnen konfigurierten Einstellungen überein.

Das Update behebt ein Problem, das die Touch-Tastatur betrifft. Sie lässt sich manchmal nicht öffnen.

Das Update behebt ein Problem, das auftritt, wenn Sie LoadImage() zum Laden einer Top-Down-Bitmap verwenden. Wenn das Bitmap eine negative Höhe hat, wird das Bild nicht geladen und die Funktion gibt NULL zurück.

Dieses Update behebt ein Problem, das Scanner betrifft. Sie reagieren nicht mehr, wenn Sie eine Verbindung zu ihnen mit eSCL über USB herstellen.

Mit diesem Update werden die COSA-Profile (Country and Operator Settings Asset) für einige Mobilfunkbetreiber auf den neuesten Stand gebracht.

Dieses Update behebt ein Problem, das den bestehenden AppLocker-Regelsammlungs-Durchsetzungsmodus betrifft. Er wird nicht überschrieben, wenn Regeln mit einer Sammlung zusammengeführt werden, die keine Regeln enthält. Dies tritt auf, wenn der Durchsetzungsmodus auf "Nicht konfiguriert" eingestellt ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das den Gruppenrichtliniendienst betrifft. Er schlägt fehl, nachdem Sie LGPO.exe verwendet haben, um eine Audit-Richtlinie auf das System anzuwenden.

Das Update behebt ein Zuverlässigkeitsproblem. Es betrifft ein Virtual Remote App-Produkt, wenn Sie eine benutzerdefinierte Shell verwenden, um es zu öffnen.

Windows 10: Kumulativer Patch für 22H2

Auch mit diesem Update starten noch einmal mehrere Neuerungen - die sind vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber es gibt praktische Ergänzungen zu den bisherigen Optionen für Windows Spotlight, den Lock Screen und für Windows Hello für Unternehmen.Zudem gibt es eine Vielzahl an Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Für einige Nutzer wird ab dieser Vorschau nun wieder der Wechsel zu Windows 11 "schmackhaft" gemacht. Microsoft wird dazu den Nutzern eine Meldung anzeigen, wenn ihre Geräte upgradefähig sind. Das Update KB5035941 steht ab sofort für Windows 10-Nutzer zur Verfügung, die Windows 10 in Version 22H2 installiert haben und Update aus dem Vorschau-Kanal (Release Preview) beziehen.Das Build mit der Nummer 19045.4233. lässt sich ab sofort über die Windows Insider Updates beziehen. Wer möchte, kann das Update also manuell installieren und vorab von den Änderungen profitieren. Inhaltlich handelt sich dabei um eine Aktualisierung mit einer langen Liste an Fehlerbehebungen, Verbesserungen und drei neuen Funktionen beziehungsweise Funktionsänderungen.Behoben werden unter anderem Probleme mit "fehlenden Apps", mit USB-Scannern und mit Microsoft Edge. Mehr dazu in den Release-Notes am Ende dieses Beitrags. Wir haben die Highlights für euch übersetzt. Das Update KB5035941 ist ein sogenanntes Vorschau-Update oder optionales Update, das über den Release-Preview-Kanal verteilt wird.Nach diesem Test wird es als optionales Update für alle Nutzer einfach über die Windows Update-Funktion verfügbar sein. Geplant ist diese Freigabe dann für Ende des Monats. Dieses Update enthält die folgenden Funktionen und Verbesserungen: