"Zero Service": Tesla will seine Autos in Zukunft nicht mehr warten

Tesla ist eines der weltweit führenden Unternehmen auf dem Elektroauto-Markt . Mit zusammengerechnet über 118.000 verkauften Exemplaren im letzten Jahr ist der Konzern von Elon Musk der zweitbeliebteste E-Auto-Hersteller der Deutschen.Neben den Kosten für die Anschaffung kommen auf Kunden, deren Garantie abgelaufen ist, aber noch Aufwendungen für die Wartung des Fahrzeugs hinzu. So sollen laut Tesla Besitzer eines Modell 3 etwa alle 10.000 Kilometer die Reifen wechseln und alle 2 Jahre die Innenraum-Luftfilter austauschen lassen.Doch damit soll nun Schluss sein. Zumindest, wenn es nach den Vorstellungen des Autobauers selbst geht. Denn auch wenn der Absatz der Fahrzeuge 2023 etwas zurückging, kam das Unternehmen in der Vergangenheit mit dem Service seiner Autos kaum noch hinterher. Die Wartung wird seit jeher in den konzerneigenen Werkstätten durchgeführt, von denen es aber schlicht nicht genug gibt. Besitzer mussten immer wieder längere Zeit auf einen Termin warten.Aber statt mehr Werkstätten zu eröffnen oder die mittlerweile im Einsatz befindliche mobile Service-Flotte auszubauen, möchte Tesla die Wartung seiner Autos anscheinend lieber gleich ganz abschaffen, beziehungsweise überflüssig machen, berichtet electrek Und so sucht das texanische Unternehmen einen Manager für sein Vorhaben mit dem Namen "Zero Service", wie es auf der Karriereseite von Tesla heißt. Der soll sich laut Jobbeschreibung vor allem darum kümmern, dass in Zukunft gebaute Teslas so gut wie keinen Service mehr benötigen. In der Anzeige heißt es:Elektroautos haben deutlich weniger bewegliche Teile als ihre Verbrenner-Kollegen und sind daher in einigen Bereichen weniger anfällig für Verschleiß. Doch obwohl das Vorhaben "Zero Service" heißt, erscheint es nicht realistisch, ein komplett wartungsfreies Gefährt zu bauen. Doch auch ein extrem wartungsarmes Fahrzeug wäre wohl ein Erfolg für das Projekt. Die Ingenieure von Elon Musk meinen es aber in jedem Fall ernst. Denn wie heißt es in der Jobanzeige außerdem noch so schön: "Bei Tesla glauben wir daran, dass der beste Service kein Service ist!"Bis es so weit ist, kann es jedoch noch einige Jahre dauern. Wir sind auf jeden Fall gespannt.