Elon Musk zum Billig-Tesla: Mitarbeiter werden "am Fließband schlafen"

Elon Musk glorifiziert seine "Ultra Hardcore"-Arbeitsmoral. Aus seinen Unternehmen wird regelmäßig berichtet, dass der Chef überzogene Ansprüche an seine Mitarbeiter stellt. Jetzt spricht Musk stolz davon, dass die Mitarbeiter bald wieder am Fließband "schlafen" werden.

Musk schwärmt von Arbeitern, die nur arbeiten

Schon 2018 Vorwürfe

Zusammenfassung Elon Musk lobt seine "Ultra Hardcore"-Arbeitsmoral

Tesla strebt Billig-Modell für Massenmarkt an

Musk erwartet, dass Mitarbeiter "am Fließband schlafen"

Ingenieure sollen "am Fließband leben" für Produktionserfolg

Neue Fertigungslinie in Texas für revolutionäre Technologien

Berichte über fragwürdige Arbeitsbedingungen schon zum Model 3-Start

Wer ein günstiges Produkt produzieren will, der muss Wege finden, die Kosten zu senken. Auch Tesla will in den nächsten Jahren endlich ein Modell für den Massenmarkt bieten können. Wie Elon Musk in einem Gespräch mit Investoren betont, soll die Produktion des Billig-Tesla im nächsten Jahr beginnen.Und für Musk ist ganz klar, was er dann von den Mitarbeitern am Fließband erwartet. "Ich kann versichern, dass wir praktisch am Fließband schlafen werden, und nicht nur praktisch, so wird es sein", so Musk zu den Investoren. Mit dem günstigen Modell stehe das Unternehmen vor einer sehr herausfordernden Produktionsanlaufphase.Der Tesla-Chef betont mit Nachdruck, dass er in der Aussage zu den langen Arbeitszeiten nicht nur eine Floskel sieht. Das neue Modell werde nur durch "revolutionäre Fertigungstechnologien" möglich. Musk habe die neue Fertigungslinie aus einem bestimmten Grund in Texas angesiedelt: Um die gesteckten Ziele zu erreichen, brauche man Ingenieure, "die am Fließband leben".Schon 2018 rund um den Produktionsstart des Model 3 gab es wiederholt Berichte zu sehr fraglichen Arbeitsbedingungen in den Tesla-Werken. Unter anderem The Verge hatte von "extrem langen Arbeitszeiten, unsicheren Arbeitsbedingungen, Schikanen, Skandalen, Geldstrafen und Klagen" berichtet. Auch damals hatte Musk stolz vermeldet, dass seine Mitarbeiter auf dem Fabrikboden schlafen würden, um die gesteckten Ziele zu erfüllen.