Tesla-Mythos entlarvt: Elons Cybertruck sicher nicht (völlig) kugelsicher

Laut Elon Musk soll der Tesla Cybertruck kugelsicher sein. Ob das Auto seine Insassen wirklich so gut schützt, wie behauptet, wurde jetzt auf die Probe gestellt. Das Ergebnis könnte den ein oder anderen überraschen.

Im November 2019 stellte Konzernchef Elon Musk der Welt höchst persönlich bei einem speziellen Event den Tesla Cybertruck vor. Seitdem wird der CEO des Fahrzeugbauers nicht müde zu betonen, dass das Gefährt kugelsicher ist. Das soll vor allem an dem rostfreien Stahl liegen, aus dem das Auto zu einem Großteil besteht. Dass aber sogar der rosten kann , hatten wir bereits berichtet.Auch der ursprüngliche Plan, die Scheiben des Cybertrucks aus Panzerglas zu fertigen, um ihn noch sicherer zu machen, wurde im Verlauf der Jahre verworfen. Also wie kugelsicher ist der Tesla-Bolide in seiner Ende 2023 ausgelieferten Variante denn nun wirklich?Diese Frage stellte sich auch der bekannte YouTuber Zack Nelson in einem seiner Videos . Und so schnappte er sich kurzerhand seinen eigenen Cybertruck sowie unterschiedliche Feuerwaffen und ballerte munter auf die Tür seines Autos. Der Ausgang könnte - inklusive Herrn Musk - den ein oder anderen überraschen.Tatsächlich hielt der Stahl Kugeln vom Kaliber 22 ab. Neun-Millimeter-Geschosse hinterließen zwar erste Risse, durchdrangen aber ebenfalls nicht die äußere Schicht des Fahrzeugs. Erst größeren Kalibern leistete die Tür des Cybertrucks keinen Widerstand mehr. Kugeln können also in den Innenraum des Autos eindringen. Viele übliche Handfeuerwaffen dürften aber ihre Schwierigkeiten damit haben.Wer also gehofft hatte, sich im Cybertruck gänzlich vor wilden Schießereien schützen zu können, sollte sich lieber nach Alternativen umsehen. Zumindest hierzulande ist der futuristische Tesla unter anderem aufgrund seiner sehr steifen Karosserie und dem daraus resultierenden mangelnden Insassen- und Fußgängerschutz ohnehin nicht zugelassen. Im Gegensatz zu manchen amerikanischen Innenstädten ist mit häufigen Schusswechseln auf deutschen Straßen aber ohnehin nicht zu rechnen.