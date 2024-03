Apple ist berechenbar, wenn es darum geht, die Art vorherzusagen, wie und wann es neue Produkte präsentiert. Das liegt schlicht daran, dass man seit bereits Jahren sich auf einen Stil fokussiert und sich auch die Produkte oft durch Leaks anbahnen. Doch es gibt auch Ausnahmen.

iPads, MacBook Air, Apple Pencil, Magic Keyboard

Zusammenfassung Apple plant, neue iPad-Modelle vorzustellen

Leaks deuten auf neue iPad, Pro, Air und mini hin

Gurman bestätigt neue Hardware, nennt iPad Pro und Air

Erstes iPad Pro mit OLED-Display erwartet

Neue MacBook Air-Versionen mit M3-Chip in Aussicht

Zubehör wie Apple Pencils und Magic Keyboards geplant

Produktlaunches ohne Event, nur online geplant

Es wird bereits länger erwartet, dass der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino neue Tablets vorstellt und dazu hat es am vergangenen Wochenende auch einen Leak bzw. neue Informationen gegeben. So hieß es, dass Apple neue Modelle des iPad , iPad Pro, iPad Air und sogar des iPad mini vorbereitet, dazu gab es auch diverse technische Details sowie Codenamen.Diese Informationen hat der bekannte Apple-Insider Mark Gurman mittlerweile bestätigt, er schreibt in der aktuellen Ausgabe seines Newsletters Power On , dass das Unternehmen "viel Hardware in Vorbereitung" habe. Gurman selbst erwähnt allerdings nur iPad Pro und iPad Air, weshalb man annehmen kann, dass die anderen Modelle für einen späteren Zeitpunkt geplant sind.Gurman, der über beste Apple-Kontakte verfügt, bestätigt außerdem, dass es sich beim iPad Pro um das erste Apple-Tablet handeln wird, das ein OLED-Display haben wird. Doch der Bloomberg-Reporter hat auch weitere Informationen in Erfahrung bringen können, denn laut Gurman will Apple auch zwei neue MacBook Air-Modelle vorstellen. Genauer gesagt werden es Varianten mit 13- und 15-Zoll-Displays sein, deren wohl größte Neuerung wird der neue M3-Chip sein.In Bezug auf die iPads wird es auch in Sachen Zubehör Ankündigungen geben, konkret erwähnt Gurman neue Apple Pencils und Magic Keyboards. All diese Produkte sollen bereits in Massenproduktion sein und die jeweiligen Marketingteams von Apple bereiten sich auch schon darauf vor, sie relativ bald anzukündigen - geplant ist der Launch offenbar für März oder April.Das Erstaunliche daran ist, meint der Apple-Experte, dass das allesamt signifikante Neuerungen sind, die ein großes Event mehr als rechtfertigen würden. Doch das scheint nicht der Fall zu sein: Demnach plant Apple stattdessen, die neuen Produkte schlichtweg auf seiner Website mit einer Reihe von Online-Videos und Marketingaktionen anzukündigen.