Apple arbeitet momentan an einer Lösung, die es Smartphone-Nutzern erleichtern soll, das konzerneigene Öko-System zu verlassen und auf ein Gerät mit Android-Betriebssystem zu wechseln. Bis die Lösung verfügbar ist, wird es aber noch einige Zeit dauern.

Nextpit

Bisher keine komfortable Wechsellösung

Neues Tool wird entwickelt

Neuerungen wohl nicht für alle Apple-Nutzer

Zusammenfassung Apple entwickelt Wechselhilfe von iOS zu Android

Transfer von iPhone zu Android soll dadurch einfacher werden

Lösung für Datentransfer kommt erst Herbst 2025

Datenexport aus Safari in andere Browser geplant

Benutzer dürfen Standard-Browser bald selbst wählen

Anpassungen als Reaktion auf EU-Gesetzgebung DMA

Neue Wechselfunktion womöglich nur für EU-Kunden

Seit jeher bietet Apple komfortable Möglichkeiten für eigene Nutzer an, ihre Daten vom einen zum anderen iPhone, iPad oder MacBook zu transferieren. Kauft man sich ein neues Gerät mit dem Apfel-Logo, reicht es oft, es neben das alte zu legen. Schon wird der Besitzer gefragt, ob er die vorhandenen Daten spiegeln möchte.Nicht ganz so einfach war es bisher dafür, von einem iPhone auf ein Smartphone der Konkurrenz umzusteigen, auf dem ein Android-Betriebssystem installiert ist. Doch der Konzern aus Cupertino hat nun angekündigt, dass sich das in absehbarer Zukunft ändern wird.Einem jüngst veröffentlichten Dokument (via The Verge ) zufolge arbeitet Apple gerade an einer "benutzerfreundlichen Lösung zum Transfer von Daten von einem iPhone auf ein nicht-Apple-Gerät." Die Lösung soll allerdings erst im Herbst 2025 zur Verfügung stehen. Details darüber, wie diese Funktion genau aussehen soll, wird es daher vermutlich erst nächstes Jahr geben.Das Dokument enthält außerdem noch Informationen darüber, dass es in Zukunft auf einfache Weise möglich sein wird, Daten aus Apples Safari-Browser in ein Konkurrenzprodukt wie Google Chrome oder Mozilla Firefox zu übertragen. Zusätzlich soll es Benutzern erlaubt werden, den Standard-Browser auf dem Gerät selbst festzulegen und auf Wunsch Safari sogar gänzlich zu deinstallieren.Apple reagiert damit auf die neue Gesetzgebung der Europäischen Union im Rahmen des Digital Markets Act (DMA), der eine Liberalisierung digitaler Märkte vorschreibt. Der Konzern hatte bereits bei der Veröffentlichung seines neuen iOS 17.4 Betriebssystems mit der Öffnung seiner Plattformen für Drittanbieter-App-Stores und Sideloading reagiert.Wie auch bei diesen Anpassungen ist jedoch damit zu rechnen, dass die einfache Möglichkeit zum Transferieren der Daten von einem iPhone auf ein Android-Gerät nur Kunden in der EU zur Verfügung gestellt wird.