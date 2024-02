Apple erobert die Führung auf dem EU-Smartphone-Markt zurück

Kunden geben immer mehr Geld für Handys aus, Apple ist in diesem Bereich gut aufgestellt. Diese Verkettung von Umständen sorgt dafür, dass der iPhone-Konzern Ende letzten Jahres wieder die Spitze im europäischen Smartphonemarkt einnehmen konnte.

Seit 2021 hatte fast ausschließlich Samsung die Spitzenposition im europäischen Smartphone-Markt inne. Apple kann für gewöhnlich im vierten Quartal nach der Vorstellung neuer iPhone-Modelle nachziehen, doch die Konkurrenz aus Korea war in den vergangenen Jahren nicht zu schlagen. Jetzt gelingt es Apple aber wieder, vorbeizuziehen.Wie die Analysten von Canalys berechnet haben, hat Apple die Führung im europäischen Smartphonemarkt im vierten Quartal 2023 zurückerobert. Der Marktanteil sprang von etwas über 20 Prozent in Q3 auf 33 Prozent in Q4, angetrieben durch besonders guten Absatz der iPhone 15-Familie. Im Jahresvergleich steigt der Anteil von Apple um 2 Prozent, Samsung muss 4 Prozent einbüßen.Der Absatz-Erfolg Apples ist wiederum auf einen klaren Trend im Markt zurückzuführen. Immer mehr Kunden investieren in immer teurere Geräte. "High-End-Smartphones haben im 4. Quartal 2023 einen Rekordanteil am europäischen Markt erreicht. Fast 40 % der Smartphone-Lieferungen hatten einen Preis von 800 US-Dollar oder mehr", so die Analysten.Betrachtet man die Entwicklung der Verkaufszahlen über das Jahr hinweg, dürfte Samsung die Spitzenposition im Q1 2024 aller Voraussicht nach wieder einnehmen. Die Entwicklung hin zu immer teureren Geräten spielt Apple aber auch auf dem europäischen Markt auf jeden Fall in die Karten.