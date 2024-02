Microsoft zeigt die neue Sticky Notes-App für Windows im Detail

Microsoft hat das kürzlich angekündigte große Update für die Sticky Notes-App jetzt in allen Einzelheiten vorgestellt. Im Windows-Blog taucht das Team nun tief in die Änderungen ein - und zeigt, dass von dem Update zu erwarten ist.

Die neue Sticky Notes-App für Windows

Angepasstes Windows 11-Design

Synchronisierung mit Apps

Die Sticky Notes-App erhält mit einem Update im sogenannten Current Channel für alle Nutzer der Vorschau-Versionen jetzt wie bereits angekündigt ein Update. Die App wird über OneNote gestartet - dafür ist die OneNote Windows Version 2402 (Build 17328.20000) oder höher nötig.Microsoft hat die App für die kleinen Notizzettel, die es schon seit Windows Vista gibt, nun in die umfangreichere Notizen-App OneNote integriert. Das ist allerdings zunächst nur in der ersten Testphase so. Laut Microsoft wird ein zukünftiges Update es ermöglichen, die überarbeiteten Sticky Notes separat von OneNote zu starten. Auch die Nutzung an der Taskleiste bleibt eine Option, dafür gibt es die neue Tastenkombination Win + Alt + S.Die größten Änderungen sind beim Start der Sticky Notes bei der Optik zu entdecken. Einiges war bereits in einem Leak durchgesickert Das Update ergänzt Anpassungen an das aktuelle Windows 11-Design, wird damit aber auch etwas komplexer. Unter anderem gibt es jetzt abgerundete Ecken bei den Notizzetteln.Zusätzlich zur neuen Optik führt die App eine praktische Funktion ein, die das Schreiben von Notizen und Screenshots von Webseiten, Anwendungen und Dokumenten erleichtert.Viele bekannte Funktionen wurden überarbeitet und verbessert. So kann man schnell mehrere Notizen erstellen, ihre Farben ändern, den Text darin mit weiteren Vorgaben formatieren und sie über ein Microsoft-Konto geräteübergreifend synchronisieren, um sie zum Beispiel auf dem Android-Smartphone zu nutzen.Was sich allerdings nicht findet, ist eine Ergänzung mit Copilot oder allgemein mit KI-gestützten Funktionen - das mag vielleicht noch kommen.Laut Microsoft ist der Test jetzt gestartet und befindet sich in einer schrittweisen Freigabephase. Das bedeutet, dass einige Insider die App etwas später als andere erhalten werden.